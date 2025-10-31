Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 03:46

Этот цветок создаст ковер из самоцветов на клумбе: сверкает, как миллионы крошечных кристаллов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Доротеантус, также известный как хрустальная ромашка, является настоящим чудом природы. Его главная уникальность заключается в особых железистых волосках, покрывающих листья и стебли, которые на солнце сверкают, как миллионы крошечных кристаллов.

Этот удивительный цветок создаст ковер из самоцветов на клумбе. Он образует плотные коврики высотой всего 10–15 см, усыпанные яркими ромашковидными цветами насыщенных оттенков: от малинового и оранжевого до сиреневого и белого. Главные преимущества доротеантуса — феноменальная засухоустойчивость, способность расти на самых бедных песчаных почвах и длительное цветение с июня до первых заморозков.

Его цветы раскрываются только на ярком солнце, поворачиваясь за светом в течение дня. Растение идеально подходит для альпинариев, рокариев и контейнеров, создавая ослепительные цветовые пятна там, где другие культуры не выживают. Это беспроигрышный вариант для солнечных участков с минимальным поливом.

Ранее был назван цветок, который из семечка вырастает в белоснежный ковер. Сажать в ноябре.

