20 октября 2025 в 14:46

Сажаю в ноябре — в мае вырастает белоснежный ковер: просто разбросайте семена

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Откройте для себя иберис — неприхотливый почвопокровный однолетник, способный преобразить ваш сад. Его главные преимущества — невероятно пышное и долгое цветение, создающее эффект белоснежного покрывала, и божественный медовый аромат.

Иберис исключительно засухоустойчив, прекрасно растет на бедных каменистых почвах и не требует особого ухода. Для раннего и обильного цветения в следующем сезоне посейте его под зиму в октябре-ноябре, когда установится стабильно холодная погода. Просто разбросайте семена по поверхности уплотненной земли на солнечном участке и слегка присыпьте песком или перегноем.

Весной вы получите крепкие закаленные всходы, которые быстро превратятся в пышные кустики, усыпанные мелкими белыми цветками. Все просто: сажаю в ноябре — в мае вырастает белоснежный ковер.

Ранее был назван цветок, который образует плотные ковры с голубыми соцветиями-помпонами.

Дарья Иванова
Д. Иванова
