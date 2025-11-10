Это красавчик держится бодрячком и зимой, и осенью: обалденный многолетник выдержит -35 и превратит сад в сказку

Когда осенью большинство растений теряет свою привлекательность, сад может заскучать без ярких красок. Но именно в это время наступает звездный час барбариса! Этот удивительный кустарник не просто устойчив к нашим морозам, он сохраняет декоративность круглый год, требуя минимума заботы.

Чтобы ваш сад сиял красками даже в ноябре, посадите 2–3 саженца барбариса Тунберга с красной листвой, например сорт «атропурпуреа». Для живой изгороди вам понадобится 4–5 растений на погонный метр. Главный секрет успеха — правильная посадка. Выкопайте яму 50х50 см, смешайте землю с 200 граммами суперфосфата и 100 граммами калийной соли.

После посадки обязательно полейте каждый куст 10 литрами воды и замульчируйте приствольный круг корой. Дальнейший уход и вовсе простой — весной внесите 30 граммов мочевины на растение, а осенью подкормите калием. Барбарис не боится морозов до -35 °C, не требует укрытия и стойко переносит засуху. Его рубиновые листья и коралловые ягоды будут радовать вас даже из-под снега, делая сад волшебным в любое время года!

