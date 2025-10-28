Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 13:17

Не спешите убирать садовый инвентарь! Ноябрьская посадка этих многолетников превратится в весеннее волшебство в саду

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Не спешите убирать садовый инвентарь! Ноябрьская посадка этих многолетников превратится в весеннее волшебство в саду. В ноябре ещё можно успеть посадить крокусы — эти миниатюрные первоцветы порадуют вас яркими бутонами уже в марте‑апреле. Прелесть крокусов в том, что осенняя посадка позволяет луковицам пройти естественную закалку, а весной они дружно пробиваются сквозь талую землю, превращая участок в пёстрый ковёр. К тому же эти цветы неприхотливы и отлично зимуют даже в условиях средней полосы.

Почему крокусы любят садоводы:

  • Высокая морозостойкость. Растения выдерживают морозы до –25 °C без дополнительного укрытия. В регионах с более суровыми зимами достаточно лёгкого мульчирования.
  • Раннее и продолжительное цветение. Крокусы распускаются одними из первых — в марте‑апреле, радуя глаз 2–3 недели.
  • Разнообразие расцветок. Лепестки бывают белоснежными, сиреневыми, лиловыми, жёлтыми и даже полосатыми — можно создать яркую композицию.
  • Компактность. Небольшие размеры (10–15 см в высоту) позволяют высаживать крокусы в бордюрах, рокариях, между кустарниками или в контейнерах.
  • Неприхотливость. Цветам достаточно солнечного места или лёгкой полутени, они не требуют сложного ухода и устойчивы к болезням.

Весной эти нежные первоцветы с яркими бутонами станут настоящим праздником для глаз.

Ранее мы рассказывали о многолетнике мускари. Посадите в ноябре — весной сад зальется сине‑фиолетовым сиянием.

сады
цветы
многолетники
дачи
огороды
садоводы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Большие неприятности»: военэксперт о положении ВСУ в Купянске
Макрону пообещали ярость французов в случае отправки войск на Украину
В деле о пропаже пловца Свечникова появился важный свидетель
В Госдуме объяснили массовый отъезд жителей Киева
В СК раскрыли, сколько мирных жителей ДНР и ЛНР пострадали с 2014 года
Карпин включил еще двух игроков в список сборной на товарищеские матчи
Стала известна судьба команды по рукопашному бою, устроившей драку в ХМАО
Мины в телах солдат, удар по дамбе, заградотряды: ВСУ атакуют РФ 28 октября
Песков предупредил ЕС о последствиях милитаристской истерии
Набиуллина высказалась о скидках на маркетплейсах
«У него крыша поехала»: пьяница насмерть сбил двух сестренок в Ревде
В лесу нашли Mercedes торговца шашлыками со следами крови
Британия решила «изменить поле боя» у российской границы в ЕС
Житель Турции раскрыл подробности мощного землетрясения
ВСУ лишились поезда с военной техникой после атаки ВС России
ВС России уничтожили группу ВСУ при попытке переправы через реку Оскол
В Минцифры заявили о продлении допсубсидирования IT-ипотеки
Российская ПВО уничтожила более сотни украинских беспилотников за сутки
Погода в Москве в среду, 29 октября: ждать ли ливней и резкого потепления
Власти сообщили, когда Донбасс будет жить по стандартам всей России
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.