Многолетник мускари: посадите в ноябре — весной сад зальется сине‑фиолетовым сиянием! Мечтаете о ярком весеннем саде без лишних хлопот? Мускари (они же «мышиный гиацинт») — ваш идеальный выбор! Эти неприхотливые многолетники цветут одними из первых — уже в апреле — мае, создавая в саду эффектное «море» из миниатюрных соцветий. А главное — их можно смело сажать даже в ноябре: луковицы успевают укорениться до морозов и отлично зимуют.

Почему садоводы любят мускари:

Зимостойкость. Растения выдерживают морозы до –25 °C без укрытия (в регионах с более суровыми зимами достаточно легкого мульчирования).

Долгое цветение. Соцветия держатся 2–3 недели, не теряя декоративности.

Неприхотливость. Растут на солнце и в полутени, переносят бедные почвы, не боятся болезней.

Эффектность. Сине‑фиолетовые, белые или розовые кисти выглядят нарядно в бордюрах, рокариях и контейнерных композициях.

Как посадить:

Выберите дренированный участок без застоя воды. Луковицы размещайте на глубине 6–8 см (на песчаных почвах — до 10 см) с интервалом 8–10 см. Для пышных групп сажайте по 15–20 штук вместе. После посадки полейте и замульчируйте торфом или листвой слоем 3–5 см. Весной останется только любоваться результатом: уже в апреле ваши мускари зацветут, превратив сад в сказочное сине‑фиолетовое полотно!

Ранее мы рассказывали о вечнозеленых многолетниках, которые украсят зимний сад. Он будет напоминать сказку.