Вечнозелёные многолетники, которые украсят зимний сад: он будет напоминать сказку! Когда все покрывается снегом, большинству растений остаётся лишь дремать под холодом. Но есть истинные герои зимнего пейзажа — три многолетника, которые сохраняют декоративность и в самый суровый сезон: самшит, пахизандра верхушечная и магония падуболистная.

Самшит (Buxus) — классика зимнего озеленения. Это медленнорастущий плотный вечнозелёный кустарник, листву которого не затрагивают морозы (хотя в суровых условиях листья могут слегка бронзоветь). Самшит часто используется в формованных живых изгородях, бордюрах и топиари — он придаёт саду чёткие линии даже зимой. Чтобы защитить самшит от обгорания на солнце и ветра, специалисты рекомендуют полив до заморозков, мульчирование корней и прикрытие ветками или мешковиной.

Пахизандра верхушечная — низкий вечнозелёный почвопокровник, который прекрасно держит листья в зимний сезон. Она образует густой ковёр из тёмно-зелёной глянцевой листвы, контрастирующий с белым снегом. В тени она чувствует себя особенно уютно и используется под деревьями и вдоль тропинок. Даже зимой её зелёная масса сохраняет форму и текстуру, делая сад живым.

Магония падуболистная (Mahonia aquifolium) — эффектный крупнолистный кустарник, который зимой особенно ценят за яркий окрас. Листья магонии остаются тёмно-зелёными весь сезон, а в холодный период они часто окрашиваются в бордово-фиолетовые тона. Весной магония радует ярко-жёлтыми метёлками цветков, которыми она часто украшает сад ещё до цветения большинства других растений, а летом — тёмно-синими ягодами. Важно помнить: магония предпочитает влажную, дренированную почву и частичную тень, и тяжёлые зимние ветра могут подсушивать листья.

Эти три растения — словно каркас зимнего сада, который держит структуру, цвет и текстуру, когда остальной мир покрыт инеем. Они не только украшают сад зимой, но и создают основу, на которой весна и лето выглядят ещё ярче.

Ранее мы рассказывали об эффектном многолетнике, который можно посадить в октябре под зиму. Не все садоводы знают, что этот веселый цветок умеет «зевать» при нажатии.