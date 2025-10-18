Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 05:00

Вечнозелёные многолетники, которые украсят зимний сад: он будет напоминать сказку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вечнозелёные многолетники, которые украсят зимний сад: он будет напоминать сказку! Когда все покрывается снегом, большинству растений остаётся лишь дремать под холодом. Но есть истинные герои зимнего пейзажа — три многолетника, которые сохраняют декоративность и в самый суровый сезон: самшит, пахизандра верхушечная и магония падуболистная.

Самшит (Buxus) — классика зимнего озеленения. Это медленнорастущий плотный вечнозелёный кустарник, листву которого не затрагивают морозы (хотя в суровых условиях листья могут слегка бронзоветь). Самшит часто используется в формованных живых изгородях, бордюрах и топиари — он придаёт саду чёткие линии даже зимой. Чтобы защитить самшит от обгорания на солнце и ветра, специалисты рекомендуют полив до заморозков, мульчирование корней и прикрытие ветками или мешковиной.

Пахизандра верхушечная — низкий вечнозелёный почвопокровник, который прекрасно держит листья в зимний сезон. Она образует густой ковёр из тёмно-зелёной глянцевой листвы, контрастирующий с белым снегом. В тени она чувствует себя особенно уютно и используется под деревьями и вдоль тропинок. Даже зимой её зелёная масса сохраняет форму и текстуру, делая сад живым.

Магония падуболистная (Mahonia aquifolium) — эффектный крупнолистный кустарник, который зимой особенно ценят за яркий окрас. Листья магонии остаются тёмно-зелёными весь сезон, а в холодный период они часто окрашиваются в бордово-фиолетовые тона. Весной магония радует ярко-жёлтыми метёлками цветков, которыми она часто украшает сад ещё до цветения большинства других растений, а летом — тёмно-синими ягодами. Важно помнить: магония предпочитает влажную, дренированную почву и частичную тень, и тяжёлые зимние ветра могут подсушивать листья.

Эти три растения — словно каркас зимнего сада, который держит структуру, цвет и текстуру, когда остальной мир покрыт инеем. Они не только украшают сад зимой, но и создают основу, на которой весна и лето выглядят ещё ярче.

Ранее мы рассказывали об эффектном многолетнике, который можно посадить в октябре под зиму. Не все садоводы знают, что этот веселый цветок умеет «зевать» при нажатии.

Читайте также
Многолетник, у которого «горит сердце» даже в мороз: выдержит −35, будет жить 7 лет
Общество
Многолетник, у которого «горит сердце» даже в мороз: выдержит −35, будет жить 7 лет
Этот многолетник возвращается в моду: садоводы вспомнили о старом красавце, который переживает даже суровые зимы
Общество
Этот многолетник возвращается в моду: садоводы вспомнили о старом красавце, который переживает даже суровые зимы
Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше
Общество
Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше
Сажаешь этот цветок в октябре — получаешь клумбу с яркими шарами с мая по август
Общество
Сажаешь этот цветок в октябре — получаешь клумбу с яркими шарами с мая по август
Цветок, которому ночные заморозки на пользу: прорастет, даже если бросите семена в первый снег
Общество
Цветок, которому ночные заморозки на пользу: прорастет, даже если бросите семена в первый снег
сады
цветы
дачи
многолетники
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Колоссальные потери ВСУ под Харьковом: успехи ВС РФ к утру 18 октября
Перечислены участки фронта, где ВС РФ могут осуществить прорыв
Финская компания намерена зарегистрировать пять товарных знаков в России
Аналитик увидела в жестах Зеленского подобострастие Трампу
Сон с дельфином: символ радости, успеха и новых знакомств
Юрист осветила риски ввоза автомобилей из Европы
Стало известно о массовых случаях дезертирства в одной из бригад ВСУ
К чему снится нападение медведя: почему важно не игнорировать сон
Юрист объяснила, как можно случайно лишиться наследства по завещанию
Мощный пожар в Новосибирске унес жизни нескольких людей
Неделя, 10 дней, 24 часа: составлен список самых коротких браков звезд
Мошенники начали «давать» россиянам работу с требованием паспорта
Трамп и Зеленский устроили жаркие дебаты по одному вопросу
Возвращение в РФ на заработки, «отмена», СВО: куда пропал Алексей Кортнев
Временные ограничения начали действовать в шести аэропортах РФ
Трамп оценил работу губами пресс-секретаря Белого дома
Силы ПВО сработали над Воронежем и четырьмя районами области
Овечкин вновь поднялся в рейтинге выдающихся игроков НХЛ
Косметолог рассказала, чем опасно популярное средство
Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в Харьковской области
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Цветок для тех, у кого ничего не растет: распускается в марте, цветет 4 месяца
Общество

Цветок для тех, у кого ничего не растет: распускается в марте, цветет 4 месяца

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.