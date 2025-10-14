Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 08:00

Не все садоводы знают, что этот веселый цветок умеет «зевать» при нажатии: сажаем эффектный многолетник в октябре под зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Не все садоводы знают, что этот веселый цветок умеет «зевать» при нажатии: сажаем эффектный многолетник в октябре под зиму! Садоводы, ищущие надежные и красивые растения для осеннего посева, могут обратить внимание на львиный зев (Antirrhinum). Этот цветок не только радует глаз яркими соцветиями, но и обладает интересной способностью открывать «рот» как лев при нажатии по бокам — отсюда и пошло интересное название.

Львиный зев многолетний способен переносить легкие заморозки, что делает его идеальным кандидатом для осеннего посева. В регионах с мягким климатом, например в зоне USDA 7 и выше, он может пережить зиму в открытом грунте. В более холодных зонах рекомендуется обеспечить дополнительную защиту, например укрытие мульчей или агроволокном, чтобы защитить корневую систему от сильных морозов.

Посев семян львиного зева осенью позволяет растениям пройти естественную стратификацию, что способствует лучшему прорастанию весной. Семена, посеянные в октябре, успевают укорениться до наступления холодов и начинают активно расти с наступлением теплых дней. Это обеспечивает более раннее и продолжительное цветение в следующем сезоне.

Уход и советы по выращиванию:

  • Выбор места: львиный зев предпочитает солнечные участки с хорошо дренированной почвой.
  • Полив: регулярный, но без застоя воды.
  • Подкормка: в период активного роста рекомендуется подкормка комплексными удобрениями.
  • Обрезка: удаление увядших цветков способствует продолжению цветения.

Ранее мы рассказывали о стойкой красавице, которая цветет все лето. Этот многолетник сочетает декоративность, выносливость и легкость ухода.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
