12 октября 2025 в 15:30

Стойкая красавица, цветущая всё лето: этот многолетник сочетает декоративность, выносливость и лёгкость ухода

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Стойкая красавица, цветущая всё лето: этот многолетник сочетает декоративность, выносливость и лёгкость ухода! Вероника колосковая (Veronica spicata) — один из наиболее популярных растений в ландшафтном дизайне. Растение ценят не только за стройные цветочные шпили, но и за то, что оно стабильно радует глаз на протяжении многих сезонов.

Вероника колосковая морозостойка до зон USDA 3 (то есть выдерживает холодные зимы в большинстве умеренных климатических зон). Цветёт в течение лета — пик цветения приходится на период с июня по август (или даже чуть позже в благоприятных условиях). А ещё растение способно расти на одном месте в течение многих лет при хорошем уходе.

Вероника предпочитает солнечные или лёгкие полутенистые участки с рыхлой, дренированной почвой — застой влаги зимой может оказаться для неё губительным. Цветочные колосья украшают сад, привлекают пчёл и бабочек, добавляют вертикальность в композиции. В зависимости от сорта высота может варьироваться — от компактных форм до 25–45 см и выше.

При грамотном подборе места и своевременных мерах (обрезка увядших цветков, умеренный полив, защита от застоя воды зимой) вероника способна стать долговечным элементом вашего сада. Если вы хотите оживить своё пространство яркими вертикалями цветения с минимальной заботой — эта многолетняя красавица может оказаться именно тем, что вы искали.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который превратит сад в голубое облако. Совсем нехлопотный и умеет подавлять сорняки.

