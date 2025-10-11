Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 11:30

Этот многолетник превратит сад в голубое облако: совсем нехлопотный и умеет подавлять сорняки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот многолетник превратит сад в голубое облако: совсем нехлопотный и умеет подавлять сорняки! Если вы ищете растение, которое украсит тенистые уголки сада и при этом не доставит хлопот, — брунера станет настоящей находкой. Её нежные голубые цветы, похожие на незабудки, появляются уже в мае, превращая клумбу в голубоватое облако. Цветение длится около месяца, а декоративность сохраняется весь сезон — благодаря крупным сердцевидным листьям, которые остаются яркими и свежими до самых заморозков.

Брунера (Brunnera macrophylla) — настоящий чемпион по выносливости. Она спокойно выдерживает морозы до −30 °C, не требует укрытия и отлично растёт на одном месте до 10 лет, постепенно разрастаясь в плотные куртины. Её густая листва подавляет сорняки, поэтому клумбы с брунерой всегда выглядят ухоженно.

Садоводы ценят это растение не только за красоту, но и за универсальность: брунера прекрасно сочетается с хостами, папоротниками, астильбами и другими теневыносливыми многолетниками. Посадите её под деревьями или вдоль дорожки — и ваш сад наполнится легкостью и спокойствием, как утренний туман над озером. Совет: для максимального эффекта выбирайте сорта с серебристыми прожилками на листьях — они красиво мерцают даже в полутени.

Ранее мы рассказывали о бюджетном многолетнике с шапками цветов. Он выдерживает −40 °C и цветет все лето!

Ольга Шмырева
О. Шмырева
