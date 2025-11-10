Цветет «взахлеб», покрываясь яркими фонариками: этот цветок не знает конкурентов в саду

Катарантус — это растение отличается невероятной выносливостью и обильным цветением с мая до первых заморозков. Его главное преимущество — способность цвести буквально «взахлеб», покрываясь многочисленными яркими цветками-фонариками, которые практически скрывают листву.

Этот компактный кустик хорош своей универсальностью: он одинаково роскошно смотрится в вазонах, на клумбах и в подвесных кашпо, создавая пышные цветущие шары диаметром до 50 см. Дачники его обожают за феноменальную устойчивость к жаре и засухе — даже в самый знойный день катарантус не поникает и сохраняет свежесть, продолжая активно цвести.

Он не знает конкурентов в саду! Катарантус не поражается вредителями и дождями, не требует сложного ухода, довольствуясь умеренным поливом и редкими подкормками, а его богатая палитра от белоснежных до малиновых и лиловых оттенков позволяет создавать потрясающие композиции.

