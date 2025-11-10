Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 06:46

Цветет «взахлеб», покрываясь яркими фонариками: этот цветок не знает конкурентов в саду

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Катарантус — это растение отличается невероятной выносливостью и обильным цветением с мая до первых заморозков. Его главное преимущество — способность цвести буквально «взахлеб», покрываясь многочисленными яркими цветками-фонариками, которые практически скрывают листву.

Этот компактный кустик хорош своей универсальностью: он одинаково роскошно смотрится в вазонах, на клумбах и в подвесных кашпо, создавая пышные цветущие шары диаметром до 50 см. Дачники его обожают за феноменальную устойчивость к жаре и засухе — даже в самый знойный день катарантус не поникает и сохраняет свежесть, продолжая активно цвести.

Он не знает конкурентов в саду! Катарантус не поражается вредителями и дождями, не требует сложного ухода, довольствуясь умеренным поливом и редкими подкормками, а его богатая палитра от белоснежных до малиновых и лиловых оттенков позволяет создавать потрясающие композиции.

Ранее был назван цветок, который меняет оттенок в течение дня, не боится осенних заморозков, ветра и дождей: чудо для сада.

цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легкий диетический бутерброд с тофу: вдохновляющий рецепт на каждый день
В США одобрили законопроект о прекращении шатдауна
В Болгарии признали огромные потери из-за антироссийских санкций
Верховный суд поставил точку в споре о наказании за драку
Участник атаки БПЛА на Иркутскую область «проштрафился» перед ФССП
Россиянам рассказали, как вернуть товар при отсутствии чека на него
Долю популярных продуктов хотят ограничить в магазинах: зачем это нужно
«Другие будут лучше?»: РФПИ дало оценку отставке руководителей BBC
Несколько групп солдат ВСУ сдались в плен: успехи ВС РФ к утру 10 ноября
Скандал разгорелся в Японии из-за «иностранной земли»
Пирог «Зимняя сказка»: создаем волшебство на новогоднем столе за час
Отказ сыграть маньяка, личная жизнь, Подкаминская: как живет Марк Богатырев
«Мы были хитрее»: российские силы использовали тактику «кочерги» в Волчье
К чему снится гроб: важные толкования для вашей жизни здесь
Диетолог рассказала об опасности популярных семян чиа для кишечника
Личная жизнь, карьера, революция на ТНТ: Тине Канделаки — 50
Дело «крабового короля» просят закрыть по одной причине
К чему снится заброшенная церковь: предупреждение или надежда?
«Медийный» наемник из Франции погиб в зоне СВО
Выступают за гроши и поют на русском: как сейчас живут Потап и Каменских
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.