10 ноября 2025 в 22:01

Малиновая живая изгородь для сада: хорошо переносит засуху, тень и городские условия

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бересклет — это настоящая звезда сада, которая сохраняет декоративность с ранней весны до поздней осени, а некоторые виды даже зимой украшают участок. С этим растением вы легко вырастите малиновую живую изгородь.

Главное преимущество бересклета — его фантастическая осенняя окраска, когда всего за несколько дней куст вспыхивает десятками оттенков: от малинового и лилового до огненно-красного и розового. Это растение невероятно выносливо: большинство видов морозостойки, хорошо переносят засуху, тень и городские условия.

Дачники ценят бересклет за универсальность — он прекрасно подходит для живых изгородей, солитерных посадок и даже контейнерного выращивания. Особой любовью пользуются почвопокровные виды, которые быстро создают плотные ковры, подавляя сорняки. Уход за бересклетом минимален — он практически не болеет, не требует частой обрезки и довольствуется самыми скромными условиями.

Ранее был назван цветок-факел для ленивых, вспыхивает алыми шапками: сажать семенами в ноябре.

дачи
растения
цветы
кустарники
Дарья Иванова
Д. Иванова
