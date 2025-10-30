Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 20:32

Цветок-факел для ленивых, вспыхивает алыми шапками: сажать семенами в ноябре

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы хотите создать в саду эффектные алые акценты, посадите в ноябре сальвию блестящую! Этот яркий однолетник идеально подходит для подзимнего посева и отличается удивительной жизнестойкостью.

Когда в конце ноября почва немного подмерзнет, рассыпьте семена по поверхности и слегка присыпьте грунтом. Весной вы получите крепкие всходы, которые быстро превратятся в пышные кустики высотой 20–30 см с плотными пирамидальными соцветиями насыщенного алого цвета. Сальвия будет цвести с июня до самых заморозков, сохраняя яркость даже в самую жаркую погоду.

Этот цветок-факел для ленивых не только вспыхивает алыми шапками, но и не требует сложного ухода, устойчив к засухе и прекрасно переносит городские условия. Просто посадите сальвию в ноябре, и все лето ваш сад будут украшать ее великолепные алые шапки, привлекающие бабочек и пчел.

Ранее был назван цветок, который можно сеять прямо по первому снегу.

цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
