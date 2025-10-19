Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 14:46

Разбрасываю семена прямо поверх первого снега — вырастает яркая клумба: цветет все лето

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы не успели завершить осенние посадки, а первый снег уже покрыл землю — не отчаивайтесь! Именно сейчас идеальное время для посадки неприхотливых однолетников, и чемпионом среди них является календула.

Этот удивительный цветок сеется невероятно просто: разбрасываю семена прямо поверх первого снега — вырастает яркая клумба. Весной, как только солнце начнет пригревать, семена дружно взойдут, а с начала лета ваш сад украсят яркие оранжевые и желтые соцветия-корзинки.

Календула не только красива, но и полезна — она оздоравливает почву, отпугивает вредителей. Этот цветок будет цвести все лето до глубокой осени, не требуя особого ухода. Просто рассейте семена, слегка присыпьте их торфом или землей, и природа сделает все остальное! Это самый простой способ создать жизнерадостную клумбу в следующем сезоне.

Ранее был назван цветок, который удивит пышным цветением в первый год после посадки: не боится бедных почв и засухи.

Читайте также
Это облако из цветов цветет до морозов! Эффектный многолетник преобразит любой участок — такой нужен каждому дачнику
Общество
Это облако из цветов цветет до морозов! Эффектный многолетник преобразит любой участок — такой нужен каждому дачнику
Клумбы будут покрыты десятком пурпурных шаров — этот яркий и необычный многолетник радует до снега!
Общество
Клумбы будут покрыты десятком пурпурных шаров — этот яркий и необычный многолетник радует до снега!
Свежая петрушка круглый год прямо на подоконнике: секреты выращивания ароматной зелени в домашних условиях
Общество
Свежая петрушка круглый год прямо на подоконнике: секреты выращивания ароматной зелени в домашних условиях
Смертельная опасность в вашем саду: как вовремя распознать аварийное дерево и спасти участок от катастрофы
Общество
Смертельная опасность в вашем саду: как вовремя распознать аварийное дерево и спасти участок от катастрофы
Вечнозелёные многолетники, которые украсят зимний сад: он будет напоминать сказку
Общество
Вечнозелёные многолетники, которые украсят зимний сад: он будет напоминать сказку
цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Накал истерии»: депутат о лидерах ЕС в преддверии встречи Путина и Трампа
В США раскрыли ключевые изменения в подходе к переговорам с Россией
В Лувре после ограбления началась паника
Нет майонеза? Не беда! 7 вкусных альтернатив, от которых не поправитесь
Стало известно большом интересе США к сотрудничеству с РФ в одной области
Сальдо анонсировал начало освобождения Херсона
Замглавы Нефтеюганска обвинили в превышении полномочий
Перемирие закончилось? Кто нарушил, почему Израиль снова бомбит сектор Газа
Назван возможный срок обрушения обороны ВСУ
Пассажир взорвал гранату в столичной подземке
Дугин сравнил Трампа с ночной бабочкой
Защитник ЦСКА Дивеев получил травму во время матча
В дерзком ограблении Лувра нашли след четвертого преступника
Дочь Амирамова на похоронах отца в Израиле произнесла его последние слова
Школьница поверила мошенникам и «поменяла» домофон почти за €7 тысяч
Гигантский флаг-триколор появился на Поклонной горе в Москве
Путин рассказал о «химии» в его взаимоотношениях с Михалковым
Пьяный полковник насмерть сбил пенсионерку
«Травля»: в МИД Германии приняли решение «спасти» своего посла в Тбилиси
Российские военные рассказали о еще одной операции «Труба»
Дальше
Самое популярное
Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября
Россия

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше
Общество

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог
Общество

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.