Разбрасываю семена прямо поверх первого снега — вырастает яркая клумба: цветет все лето

Если вы не успели завершить осенние посадки, а первый снег уже покрыл землю — не отчаивайтесь! Именно сейчас идеальное время для посадки неприхотливых однолетников, и чемпионом среди них является календула.

Этот удивительный цветок сеется невероятно просто: разбрасываю семена прямо поверх первого снега — вырастает яркая клумба. Весной, как только солнце начнет пригревать, семена дружно взойдут, а с начала лета ваш сад украсят яркие оранжевые и желтые соцветия-корзинки.

Календула не только красива, но и полезна — она оздоравливает почву, отпугивает вредителей. Этот цветок будет цвести все лето до глубокой осени, не требуя особого ухода. Просто рассейте семена, слегка присыпьте их торфом или землей, и природа сделает все остальное! Это самый простой способ создать жизнерадостную клумбу в следующем сезоне.

