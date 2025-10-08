Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 15:01

Этот цветок удивит пышным цветением в первый год после посадки: не боится бедных почв и засухи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот цветок удивит пышным цветением в первый год после посадки. Он цветет без перерыва с июля до самых заморозков, постоянно образуя новые бутоны.

Клеома хасслера — удивительный цветок-однолетник, который поразит вас обильным цветением уже через 8-10 недель после посева. Его главный секрет — невероятно быстрый рост: в начале мая вы сеете семена в грунт, а в июле уже получаете мощные кусты высотой до 1,5 метров, усыпанные экзотическими соцветиями-пауками розового, белого или лилового оттенков.

Каждое соцветие диаметром 15-20 см состоит из десятков цветков с длинными тычинками, создавая эффект легкого воздушного облака. Растение не боится жары, засухи и бедных почв, а его аромат привлекает в сад бабочек и колибри.

Посадите этот уникальный цветок — и вы получите готовый высокий акцент для миксбордера, который будет цвести так пышно, что соседи спросят, где вы купили такую роскошную культуру!

Ранее был назван цветок, который не боится холодных зим и летней жары: тенелюбивое чудо с пышными соцветиями.

Дарья Иванова
Д. Иванова
