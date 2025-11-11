Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 06:00

Россиянам объяснили, почему не стоит бояться психиатров

Врач Попович: современный психиатр не стремится назначать таблетки всем подряд

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Современный психиатр не торопится назначать лекарства каждому пациенту, заявила NEWS.ru врач Санкт-Петербургской психиатрической больницы № 1 им. П. П. Кащенко Алина Попович. Прежде всего, по ее словам, профессионал завоевывает доверие пациента, показывая искреннее желание помочь.

Долгое время слово «психиатр» вызывало у людей тревогу. Казалось, что врач тебя осудит и сочтет сумасшедшим, а сам прием будет сопровождаться страхом. Но современная психиатрия уже давно не имеет ничего общего с этим стереотипом. Сегодня самое главное для врача-психиатра — это поддержка, эмпатия и уважение к личности каждого пациента. Современный специалист не навешивает ярлыки и не стремится назначать таблетки всем подряд. Его задача — помочь человеку, вернуть ему способность радоваться и полноценно жить, — пояснила Попович.

Психотерапевт отметила, что на приеме специалист старается услышать проблемы каждого пациента, а не просто послушать их истории. По ее словам, это спокойный разговор, в котором человек может без страха рассказать о своем состоянии, тревогах, потере интереса к жизни и других трудностях. Попович подчеркнула, что врач помогает понять, где заканчивается обычная усталость и начинается состояние, требующее помощи.

Зачастую достаточно психотерапевтических встреч для полного исцеления, но иногда необходимо мягкое медикаментозное сопровождение, это зависит от состояния пациента. Каждый человек индивидуален, а потому лечение будет индивидуальным. В том числе лекарства, если они необходимы, подбираются деликатно, с учетом образа жизни и ситуации пациента. Важно понимать, что обратиться к психиатру — это не значит признать себя больным. Это важный шаг к заботе о себе и здоровье, — добавила Попович.

Ранее психотерапевт Анастасия Кардиакос заявила, что техника «скорой помощи», при которой нужно назвать пять предметов, помогает справиться с тревогой. Она порекомендовала использовать этот метод после сильных эмоциональных переживаний.

