11 ноября 2025 в 07:34

Раскрыта сумма, которую Генпрокуратура потребовала взыскать с Кибовского

ГП подала антикоррупционный иск о взыскании 1 млрд рублей с семьи Кибовского

Генпрокуратура России подала в суд антикоррупционный иск к бывшему министру правительства Москвы, экс-главе департамента культуры Александру Кибовскому, его семье и доверенным лицам с требованием взыскать имущество на сумму более 1 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на источник. По данным ведомства, официальный доход чиновника за период с 2010 по 2024 год несоразмерен его тратам и приобретениям.

С целью сокрытия своего реального имущественного положения, которое не могло быть достигнуто за счет его заработной платы и дохода членов его семьи, дорогостоящие объекты недвижимости и транспортные средства оформлялись на родственников и доверенных лиц, — сказано в иске.

По информации Генпрокуратуры, Кибовский и его семья за 14 лет официально заработали 211 млн рублей, в том числе благодаря продажам недвижимости и автомобилей. При этом за тот же период ими были куплены семь квартир в Москве, в том числе на Гоголевском и Осеннем бульварах, и Подмосковье, две иномарки, включая Maybach и два мотоцикла. Имущество оформлялось на жену чиновника, ее отца и других доверенных лиц.

Тем временем сумма взяток, инкриминируемых экс-главе московского Министерства культуры Александру Кибовскому, составила свыше 200 млн рублей. Фигуранту вменяется в вину получение их не только в рублях, но и в иностранной валюте. Кибовский отрицает свою вину. Ему продлили меру пресечения в виде ареста до 22 июня. Сторона защиты намерена обжаловать соответствующее решение.

