11 ноября 2025 в 07:14

В России впервые рассмотрят дело о военном положении

Суд в Москве впервые рассмотрит дело о нарушении военного положения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Суд в Москве впервые рассмотрит административное дело по статье о нарушении режима военного положения, следует из картотеки на портале столичных судов общей юрисдикции. Согласно данным, к ответственности привлекается житель столицы А. Д. Кузин, однако суть обвинений не раскрывается.

Привлекаемое лицо: Кузин А. Д. <…> Статья КоАП РФ: ст. 20.5.1, ч. 1, — указано в карточке дела.

Дело зарегистрировали две недели назад, 27 октября. Судебное заседание для рассмотрения по существу дела назначили на 19 ноября. Максимальное наказание по статье — до тысячи рублей штрафа или арест на 30 суток для физических лиц и до двух тысяч рублей штрафа и арест на тот же срок — для должностных лиц.

Ранее юрист Сергей Барсуков сообщил, что в России впервые возбудили дело по статье 13.53 КоАП РФ за поиск экстремистских материалов в Сети. По его словам, фигурантом стал 20-летний сотрудник медучреждения из Каменска-Уральского в Свердловской области.

Позже юрист Илья Русяев отмечал, что в России могут привлечь к ответственности за чтение материалов экстремистского характера только в случае их умышленного поиска. По его словам, ключевым моментом является осознанный характер действий пользователя, а не сам факт посещения интернет-страницы с запрещенной информацией.

Россия
Москва
административные дела
военное положение
