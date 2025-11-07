Юрист раскрыл нюанс первого дела за чтение статьи об экстремистах Юрист Русяев: наказать могут лишь за умышленный поиск материалов об экстремистах

В России могут привлечь к ответственности за чтение материалов экстремистского характера только в случае их умышленного поиска, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, ключевым моментом является осознанный характер действий пользователя, а не сам факт посещения интернет-страницы с запрещенной информацией.

Новая норма [о поиске запрещенного контента] требует больше, чем факт захода по ссылке. В ее формулировке фигурирует умышленный поиск заведомо экстремистских материалов и доступ к ним, в том числе при использовании инструментов обхода блокировок. Это задает высокую планку для доказательств: нужно показать не только, что человек видел страницу, но и что он ее осознанно искал, понимая характер содержания, — пояснил Русяев.

Он отметил, что отдельным предметом дискуссии в деле жителя Каменска-Уральского, которого судят за поиск запрещенного контента, стал вопрос о том, каким образом правоохранительные органы получили информацию о просмотре им экстремистских материалов. Юрист подчеркнул, что адвокат подозреваемого указывает на возможную передачу данных оператором связи, однако официальные источники не раскрывают конкретных методов.

Закон «О связи» действительно возлагает на операторов обязанности сотрудничать с уполномоченными ведомствами. Пока для самого фигуранта все упирается в обычную процессуальную рутину: заседания у мирового судьи, работа с адвокатом, ожидание решения, — добавил Русяев.

Он заявил, что именно эта история стала показательной. По его словам, норма, по которой судят жителя Каменска-Уральского, свежая, а практика только формируется, поэтому каждый случай превращается в тест на то, где проходит граница между неосторожным кликом и реальным нарушением.

Ранее юрист Сергей Барсуков сообщил, что в России впервые возбудили дело по статье 13.53 КоАП РФ за поиск экстремистских материалов в Сети. По его словам, фигурантом стал 20-летний сотрудник медучреждения из Каменска-Уральского в Свердловской области.