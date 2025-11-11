Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 ноября 2025 в 06:46

Корабельное оружие «украсило» российский «Урал» в зоне СВО

Военкор Дамбиев: военные ВС РФ установили корабельный бомбомет на грузовик

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции создали мобильную артиллерийскую систему, установив корабельное орудие на грузовой автомобиль, рассказал военный корреспондент Чингис Дамбиев в своем Telegram-канале. Он объяснил, что нестандартная реактивная система залпового огня появилась благодаря «слиянию» бомбомета РБУ-6000 «Смерч-2» с платформой грузовика «Урал».

Военные адаптировали корабельное вооружение для применения в наземных операциях. РБУ-6000 «Смерч-2» изначально разрабатывался как противолодочный комплекс для запуска глубинных бомб РГБ-60. Установка способна производить залп из 12 реактивных снарядов на дистанцию до пяти километров.

Это не первый случай использования корабельного вооружения сухопутными подразделениями. В мае этого года в зоне проведения специальной военной операции уже отмечалось появление грузового автомобиля с корабельной артиллерийской установкой АК-306. Это шестиствольное орудие обладает скорострельностью до 1000 тридцатимиллиметровых снарядов в минуту и эффективно против легкобронированных целей и беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Восток» совершили пеший марш-бросок протяженностью 24 километра для освобождения населенного пункта Рыбное в Днепропетровской области. В ходе выполнения боевой задачи штурмовикам также потребовалось форсировать водную преграду.

СВО
оружие
грузовики
рзсо
