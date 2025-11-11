Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 06:00

«Все на своих двоих»: штурмовик раскрыл тайну освобождения Рыбного

Разведчик Фокус: российские бойцы прошли 24 км пешком для захода в Рыбное

Военнослужащие группировки войск «Восток» совершили пеший марш-бросок протяженностью 24 километра для занятия населенного пункта Рыбное в Днепропетровской области, сообщил ТАСС командир разведгруппы 37-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным Фокус. В ходе выполнения боевой задачи штурмовикам также потребовалось форсировать водную преграду.

Как пояснил офицер, передвижение осуществлялось малыми группами в условиях сложного рельефа местности. Наибольшие трудности, по словам Фокуса, вызвало преодоление открытых пространств при практически полном отсутствии лесозащитных полос, что требовало от личного состава повышенной маскировки и осторожности.

Дистанция до выполнения задачи была 24 км. Все это передвижение было на своих двоих, дошли до населенного пункта, перешли, форсировали реку Янчур, — рассказал боец.

Министерство обороны Российской Федерации официально сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Рыбное в Днепропетровской области 9 ноября. Данное достижение стало возможным благодаря слаженным действиям различных родов войск.

«Все на своих двоих»: штурмовик раскрыл тайну освобождения Рыбного
