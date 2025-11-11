Булыкин призвал заменить 80% легионеров в РПЛ из-за поведения Нгамале

В Российской премьер-лиге (РПЛ) 80% легионеров легко можно заменить на отечественных футболистов, которые выходят на поле с горящими глазами, заявил NEWS.ru экс-нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин после истории с полузащитником бело-голубых Муми Нгамале. В то же время он считает, что уровень иностранного игрока нужно оценивать не по его личной жизни, а по вкладу в команду.

Руководство будет думать, что с ним делать дальше — нужно ли его штрафовать или отправить в аренду. Я не вижу здесь ничего такого, за что применять штрафные санкции. Это его личная жизнь. То, что он не играет на высоком уровне? У нас 80% легионеров легко могут быть заменены российскими ребятами, у которых бы зарплата была меньше и были бы горящие голодные глаза, чтобы всем доказать и получать хорошие деньги, а не смотреть, как приезжают легионеры, которые не сильнее наших ребят, и еще попадают в какие-то непонятные истории, — сказал Булыкин.

Ранее Нгамале выдрал волосы своей девушке, блогеру Nikki Seey, и выгнал ее из дома. Она застала его с поличным в компании новой подруги. Девушка отметила, что он напал на нее, когда попался.

Nikki Seey разоблачила мужчину в соцсетях, опубликовав все скрины, которые подтверждают измены. После постов ей написали десятки девушек, к которым приставал футболист, будучи в отношениях. Забирать вещи из их съемной квартиры блогеру пришлось в сопровождении охраны. Когда она приехала туда, застала футболиста в компании еще одной новой девушки. Пара рассталась. Булыкин указал, что Нгамале должен сейчас полностью сосредоточиться на футболе.