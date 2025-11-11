Раскрыто, какие штрафы грозят за срыв подготовки к отопительному сезону Эксперт по ЖКХ Бондарь: срыв подготовки к зиме грозит штрафом до 40 тысяч рублей

Управляющие компании или поставщики тепла могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 40 тысяч рублей за срыв подготовки к отопительному сезону, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, финансовые санкции применяются за конкретное бездействие после получения официального предписания.

С 7 ноября 2025 года начали действовать новые штрафы для тех, кто срывает подготовку к зиме. Для организаций, например, управляющих компаний или поставщиков тепла, штраф может составить от 20 до 40 тысяч рублей. А для их руководителей или чиновников из местной администрации — до 10 тысяч рублей. Теперь штрафы стали более ощутимыми. Важно, что применять санкции будут за конкретное бездействие: если организация получила официальный документ с перечнем неполадок, но не устранила их в указанный срок. Это, по-видимому, должно подтолкнуть ответственных лиц работать оперативнее, — пояснил Бондарь.

По его словам, новые штрафы — это первый шаг, который показывает, что с бездействием в сфере ЖКХ начинают бороться системнее. Также эксперт добавил, что было бы полезно сделать всю информацию о подготовке к зиме открытой для граждан.

Ранее стало известно, что в России введена повышенная административная ответственность за невыполнение требований по подготовке к отопительному периоду. По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, принятые меры направлены на наведение порядка в данной сфере и обеспечение своевременного устранения всех выявленных недостатков.