Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 14:08

Психолог подсказала технику, которая поможет справиться с тревогой

Психолог Кардиакос: побороть тревогу поможет метод перечисления предметов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Техника «скорой помощи» поможет «заземлиться» и справиться с тревогой, рассказала «Радио 1» семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос. Она посоветовала применять ее после переживания слишком ярких эмоций. Так, метод, в ходе которого нужно перечислить пять предметов, позволит вернуться к реальности.

Нужно применять техники «скорой помощи» для саморегуляции. Например, метод «5-4-3-2-1»: когда сознание «улетает», нужно мысленно назвать пять вещей, которые видишь, четыре вещи, которые ощущаешь кожей (текстура ручки, ткань одежды), три звука, которые слышишь, два запаха, которые чувствуешь, один вкус (можно представить). Это возвращает в «здесь и сейчас», — рассказала Кардиакос.

Психолог отмечает, что эта техника поможет вернуться в спокойное состояние после эмоционального напряжения. По ее словам, такая методика вернет «ощущение земли под ногами».

Ранее психиатр и психотерапевт Елизавета Жесткова рассказала, что в случае, если тревога приобрела характер расстройства, необходимо прибегнуть к помощи специалиста. Она добавила, что диагнозы могут быть разными.

тревога
психологи
помощь
эмоции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Польше поймали подозреваемых в шпионаже украинцев
Стало известно, как изменилась стоимость ОСАГО для россиян
В России оценили интерес стран АСЕАН к Северному морскому пути
Ветеран Афганистана Трещев вновь подал иск к Пугачевой
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 октября, фото, видео
Власти Литвы намерены принять новое решение по границе с Белоруссией
Сборная России по футболу объявила расширенный состав на ноябрьские матчи
Армения сделала шаг навстречу Азербайджану в вопросе транзита грузовиков
Генерал ответил, сколько истребителей Mirage ВСУ могут получить от Франции
Любовь к Киеву, отказ сниматься у Михалкова, долги: как живет Кирилл Кяро
В России признали нежелательными две украинские организации
В деле о неудавшемся похищении футболиста «Зенита» появилась новая деталь
Раскрыты последствия ударов ВСУ по Белгородскому водохранилищу
Появились неожиданные подробности об «инопланетном корабле» 3I/ATLAS
На Украине забили тревогу из-за цен на электрогенераторы
Российский губернатор поручил создать «Крематорий» и реестр кладбищ
Созданную иноагентом организацию могут признать террористической
Психолог подсказала технику, которая поможет справиться с тревогой
Астроном раскрыл, что за небесное тело заметили в небе над Москвой
В Петербурге впервые за шесть лет закрылся салон Lada
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Атака БПЛА на Москву ночью 27 октября: пострадавшие, взрывы, что известно
Москва

Атака БПЛА на Москву ночью 27 октября: пострадавшие, взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.