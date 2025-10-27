Психолог подсказала технику, которая поможет справиться с тревогой

Техника «скорой помощи» поможет «заземлиться» и справиться с тревогой, рассказала «Радио 1» семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос. Она посоветовала применять ее после переживания слишком ярких эмоций. Так, метод, в ходе которого нужно перечислить пять предметов, позволит вернуться к реальности.

Нужно применять техники «скорой помощи» для саморегуляции. Например, метод «5-4-3-2-1»: когда сознание «улетает», нужно мысленно назвать пять вещей, которые видишь, четыре вещи, которые ощущаешь кожей (текстура ручки, ткань одежды), три звука, которые слышишь, два запаха, которые чувствуешь, один вкус (можно представить). Это возвращает в «здесь и сейчас», — рассказала Кардиакос.

Психолог отмечает, что эта техника поможет вернуться в спокойное состояние после эмоционального напряжения. По ее словам, такая методика вернет «ощущение земли под ногами».

Ранее психиатр и психотерапевт Елизавета Жесткова рассказала, что в случае, если тревога приобрела характер расстройства, необходимо прибегнуть к помощи специалиста. Она добавила, что диагнозы могут быть разными.