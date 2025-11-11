Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 07:32

Аналитик назвала сумму перевода, которая встревожит банки

Аналитик Бочкина: банки считают подозрительными переводы 100 тыс. рублей в день

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Банки считают подозрительными переводы от 100 тыс. рублей в день, сообщила аналитик Эряния Бочкина. По ее словам, которые приводит агентство «Прайм», даже очень скромная сумма может быть признаком мошенника или дроппера. В частности, подозрительны множество небольших входящих и исходящих операций на одном счете. Также речь идет об отсутствии обычных бытовых платежей.

Банк России рекомендует выявлять и анализировать операции по списанию и зачислению средств, совершаемых между физическими лицами, на сумму более 100 тыс. рублей в день и более 1 млн рублей в месяц, — отметила эксперт.

Ранее экономист Борис Фролов заявил, что перевод денег между своими счетами банк тоже может счесть подозрительным. По его словам, все дело в требованиях закона о противодействии отмыванию доходов.

Также парламентарий Анатолий Аксаков заявил, что Госдума хочет ограничить число банковских карт на одного человека. По его словам, предлагается установить потолок в 20 единиц в целом и не более пяти карт в одном банке. Депутат отметил, что соответствующий законопроект примут до конца года.

переводы
банки
дропперы
аналитики
