11 ноября 2025 в 04:30

Финэксперт назвала простой способ сэкономить при планировании отпуска

Финэксперт Баранова: рассылки от турагрегаторов помогут найти дешевые авиабилеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подписки на рассылки от турагрегаторов помогут найти дешевые авиабилеты, заявила NEWS.ru финансовый директор, вице-президент АПЭТ по финансам Анна Баранова. Она подчеркнула, что тщательный мониторинг всех предложений на рынке позволит сэкономить при планировании отпуска.

Я советую подписаться на рассылки от агрегаторов и авиакомпаний, чтобы ловить какие-то акции. Бывают супервыгодные предложения, когда скидки на авиабилеты достигают до 90%, и поймать их можно, проводя ежедневный мониторинг. Сайты просто невозможно отслеживать без помощи рассылок. Мы должны максимально выгодно и эффективно потратить накопленную на отпуск сумму. Иногда бывает, что на одну и ту же гостиницу или одни и те же билеты у разных агрегаторов выставлены абсолютно разные суммы, поэтому мы должны все детально проанализировать, — объяснила Баранова.

Финансовый эксперт посоветовала создать отдельный файл для сбора всех ценовых предложений, чтобы затем выбрать самое выгодное. Она также отметила, что отпуск в не сезон может значительно сэкономить бюджет.

Также очень классный способ — это достаточно гибко относиться к датам вылета и возвращения. Например, как обычно бывает, вылеты в выходные стоят дороже, а в будни — дешевле. Если мы можем подвинуть наш отпуск на пару дней, то таким образом мы тоже можем сэкономить. Так же, как и на проживании: оно будет более дешевым в низкий сезон или в период, когда сезон идет на спад. Если мы можем запланировать отпуск на это время, то нам это тоже поможет сэкономить. Иногда мы можем сэкономить в несколько раз, — резюмировала Баранова.

Ранее экономист Борис Фролов заявил, что перевод денег между своими счетами банк тоже может счесть подозрительным. По его словам, все дело в требованиях закона о противодействии отмыванию доходов.

финансист
экономисты
деньги
отпуска
Софья Якимова
С. Якимова
