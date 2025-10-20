Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 18:50

Россиянам рассказали, когда стоит забирать деньги из банка

Финансист Акимов: средства из банка стоит забирать при негативном прогнозе ЦБ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В случае неблагоприятного прогноза Центрального банка рекомендуется рассмотреть возможность изъятия средств из банка, рассказал доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов. По его словам, это стоит сделать до того, как его лицензию отзовут или возникнут другие серьезные проблемы, передает ПРАЙМ.

Акимов напомнил, что система страхования вкладов защищает граждан России от риска потери сбережений в случае банкротства банка. Если у организации отозвали лицензию, вкладчики могут получить свои деньги в пределах 1,4 млн рублей. Однако если сумма вклада превышает этот лимит или вклад сделан в иностранной валюте, то рекомендуется вывести средства до того, как банк столкнется с финансовыми трудностями.

Ранее заместитель министра финансов России Алексей Моисеев рекомендует хранить краткосрочные сбережения в рублях на банковских депозитах. Для долгосрочных целей он советует обратить внимание на золото и облигации федерального займа. По словам Моисеева, ОФЗ также подходят для долгосрочных инвестиций, а золото можно рассматривать как инструмент, схожий по надёжности с банковскими вкладами.

деньги
банки
финансист
проблемы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп пригрозил миру секретным оружием
Стало известно, когда Трамп может посетить Китай
Развод с Сексте, долги, мнение об СВО: где сейчас актер Максим Матвеев
Печально известный колл-центр с россиянами накрыли у тайской границы
Российская теннисистка Тимофеева сменила гражданство
Установлена полная хронология ограбления в Лувре
Не все страны ЕС изъявили желание участвовать в «трибунале» против России
Ученые нашли революционный способ вернуть зрение
«Все полетело в пропасть»: писатель оценил роль Горбачева в развале СССР
ЕС предупредили о серьезных последствиях энергетических санкций против РФ
Трамп надеется на заключение честной торговой сделки с КНР
Трамп заявил о стабильных отношениях с Китаем
«Дневник доктора Зайцевой», ипотека, Латвия: как живет актриса Яна Крайнова
Лолите пришлось обратиться к психиатру
Трамп пообещал, что США «утонут» в минералах
В Госдуме рассказали о новой «лотерейной» схеме мошенников
Военэксперт оценил боевые качества наемников в рядах ВСУ
Трамп заявил, что не верит в победу Украины в конфликте
Вратаря заманили на просмотр в команду, а затем похитили и убили
Рубио озвучил важный аспект в работе над достижением мира на Украине
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента
Общество

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.