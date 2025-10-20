Россиянам рассказали, когда стоит забирать деньги из банка

В случае неблагоприятного прогноза Центрального банка рекомендуется рассмотреть возможность изъятия средств из банка, рассказал доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов. По его словам, это стоит сделать до того, как его лицензию отзовут или возникнут другие серьезные проблемы, передает ПРАЙМ.

Акимов напомнил, что система страхования вкладов защищает граждан России от риска потери сбережений в случае банкротства банка. Если у организации отозвали лицензию, вкладчики могут получить свои деньги в пределах 1,4 млн рублей. Однако если сумма вклада превышает этот лимит или вклад сделан в иностранной валюте, то рекомендуется вывести средства до того, как банк столкнется с финансовыми трудностями.

Ранее заместитель министра финансов России Алексей Моисеев рекомендует хранить краткосрочные сбережения в рублях на банковских депозитах. Для долгосрочных целей он советует обратить внимание на золото и облигации федерального займа. По словам Моисеева, ОФЗ также подходят для долгосрочных инвестиций, а золото можно рассматривать как инструмент, схожий по надёжности с банковскими вкладами.