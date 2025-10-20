Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 13:31

Россиянам рассказали, в чем лучше всего хранить сбережения

В Минфине посоветовали хранить сбережения в рублях и золоте

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россиянам лучше всего хранить краткосрочные сбережения в рублях и банковских депозитах, а для долгосрочных целей лучше всего обратить внимание на золото и облигации федерального займа, заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев. По его словам, которые приводит ТАСС, ОФЗ также подходят для долгосрочных инвестиций.

Более краткосрочные сбережения надо хранить, конечно, на депозитах, вкладах банков в рублях, безусловно. Что касается золота, то я бы отнес в ту же категорию, что и вклад. То есть более долгосрочное вложение, — заявил Моисеев.

Ранее финансовый эксперт Елена Дроздова рассказала, что вложение в индивидуальный инвестиционный счет позволяет вернуть налоговый вычет — 13% от внесенной за год суммы. По ее словам, решение вложить деньги или потратить зависит от целей и обстоятельств.

До этого заместитель председателя правления СДМ-Банка Эдуард Лушин посоветовал россиянам приобрести доллары до наступления нового года. По его словам, есть основания полагать, что период укрепления рубля подходит к концу, так как Минфин приступит к покупке валюты.

сбережения
вклады
деньги
Минфин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат ответил, что грозит невесте Лепса за обвинения Бони в проституции
Искавшие семью Усольцевых дали подписку о молчании
Стало известно, в каком состоянии находится Юлия Барановская
Раскрыт тайный смысл желания Лукашенко наладить контакт с Зеленским
В МИД России назвали темы, которые обсудят Лавров и Рубио во время встречи
Кассационный суд озвучил решение по изъятию акций Соликамского завода
Экономист оценил выгоду от создания тоннеля между Россией и США
Секрет рассыпчатого риса от опытного повара: узбекский плов в казане
В составе ВСУ сформировали группировку Объединенных сил
Житель Крыма получил срок за сотрудничество с украинской разведкой
Симоньян рассказала, что для нее важно успеть сделать в жизни
Слова о Заворотнюк, муж-альфонс, отъезд из РФ: как живет Ольга Прокофьева
В мэрии Гюмри назвали истинные причины задержания Гукасяна
В МИД Таиланда заявили о безопасности страны для российских туристов
В Госдуме предложили наказывать за диверсии даже спустя годы
Искусственный интеллект назвал самую вероятную версию пропажи Усольцевых
Продюсер Пенкина ответил на обвинения в попытке самопиара артиста
Военэксперт назвал способ бороться с рассредоточением ВПК Украины
Миллер объяснил, что может обеспечить рывок в освоении ИИ в России
Опубликованы кадры столкновений у здания мэрии армянского города Гюмри
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.