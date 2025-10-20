Россиянам рассказали, в чем лучше всего хранить сбережения В Минфине посоветовали хранить сбережения в рублях и золоте

Россиянам лучше всего хранить краткосрочные сбережения в рублях и банковских депозитах, а для долгосрочных целей лучше всего обратить внимание на золото и облигации федерального займа, заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев. По его словам, которые приводит ТАСС, ОФЗ также подходят для долгосрочных инвестиций.

Более краткосрочные сбережения надо хранить, конечно, на депозитах, вкладах банков в рублях, безусловно. Что касается золота, то я бы отнес в ту же категорию, что и вклад. То есть более долгосрочное вложение, — заявил Моисеев.

Ранее финансовый эксперт Елена Дроздова рассказала, что вложение в индивидуальный инвестиционный счет позволяет вернуть налоговый вычет — 13% от внесенной за год суммы. По ее словам, решение вложить деньги или потратить зависит от целей и обстоятельств.

До этого заместитель председателя правления СДМ-Банка Эдуард Лушин посоветовал россиянам приобрести доллары до наступления нового года. По его словам, есть основания полагать, что период укрепления рубля подходит к концу, так как Минфин приступит к покупке валюты.