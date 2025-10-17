Россиянам объяснили, почему нужно закупиться долларами перед Новым годом

Россиянам объяснили, почему нужно закупиться долларами перед Новым годом Банкир Лушин посоветовал россиянам приобрести доллары перед Новым годом

Россиянам следует приобрести доллары до наступления нового года, передает портал Bankiros.ru со ссылкой на заместителя председателя правления СДМ-Банка Эдуарда Лушина. Финансовый эксперт спрогнозировал завершение периода укрепления рубля после начала валютных закупок по бюджетному правилу.

С нового года по бюджетному правилу Минфин, скорее всего, приступит к покупке валюты, что завершит тренд на укрепление нацвалюты, — сказал эксперт.

Ранее эксперт РЭУ имени Г. В. Плеханова Эльмира Асяева заявила, что американский доллар и евро утратили статус безальтернативных инструментов для сохранения сбережений. По ее мнению, ограничительные меры и дефицит классических резервных валют на российском рынке побуждают граждан искать другие методы диверсификации финансовых активов.

Кроме того, доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предупредил россиян об опасности использования заманчивых предложений по обмену валюты в мессенджерах. По словам эксперта, подобные объявления часто являются мошенническими схемами, а желание граждан получить дополнительный доход нередко оборачивается полной утратой денежных средств.