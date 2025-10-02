Россиянам объяснили, как не стать жертвой мошенников при обмене валюты Экономист Щербаченко призвал не доверять выгодным предложениям для обмена валюты

Россиянам не следует полагаться на привлекательные предложения по обмену валюты в мессенджерах, поскольку они могут стать жертвами мошенников, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, стремление людей извлечь выгоду зачастую приводит к потере денежных средств.

Министерство внутренних дел РФ предупреждает о новой схеме мошеннических действий, связанной с обменом валют в мессенджерах. Необходимо отметить, что с 1 октября 2024-го по 1 октября 2025-го мошенники украли у пожилых людей 1,5 млрд рублей, при этом 93% атак на них начинались с телефонного разговора. Злоумышленники создают ботов и чаты, предлагая обмен валют по курсам, значительно превышающим официальные. После перевода денег жертвы теряют не только свои средства, но и связь с «обменником», — подчеркнул Щербаченко.

Он рассказал, что недавно 21-летняя женщина перевела около 40 тысяч рублей на счет в мессенджере, предназначенный для обмена рублей на юани. Однако, по словам эксперта, в результате она потеряла все свои деньги и лишилась связи со лжеобменником.

Существует несколько причин, по которым такие схемы работают. Заманчивые курсы ослабляют бдительность пользователей, заставляя их игнорировать потенциальные риски. Анонимность мессенджеров, в свою очередь, создает иллюзию безопасности совершения операции, что делает их более доверчивыми. Кроме того, чаты в соцсетях, особенно мошеннические, не несут никакой ответственности за ваши деньги, — добавил Щербаченко.

Эксперт подчеркнул, что пожилые люди особенно находятся в зоне риска из-за ограниченности опыта в работе с технологиями и финансами. Молодежь, по его словам, также часто проявляет излишнюю доверчивость при использовании мессенджеров. Он отметил, что люди, ищущие выгодные сделки и стремящиеся сэкономить или найти более выгодный курс, могут легко потерять свои деньги.

Мошенничество с обменом валют в мессенджерах — это серьезная угроза, и важно быть бдительными. Используйте только проверенные и лицензированные источники для обмена валюты и всегда сомневайтесь в слишком хороших предложениях, — заключил Щербаченко.

Ранее специалист по кибербезопасности Павел Мизинов заявил, что злоумышленники, представляясь курьерами или сотрудниками маркетплейсов, осуществляют фишинг с целью получения у жертв кодов, содержащихся в СМС-сообщениях. Он подчеркнул, что официальные представители онлайн-платформ не запрашивают подобные данные.