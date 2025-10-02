Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 17:58

Россиянам объяснили, как не стать жертвой мошенников при обмене валюты

Экономист Щербаченко призвал не доверять выгодным предложениям для обмена валюты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам не следует полагаться на привлекательные предложения по обмену валюты в мессенджерах, поскольку они могут стать жертвами мошенников, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, стремление людей извлечь выгоду зачастую приводит к потере денежных средств.

Министерство внутренних дел РФ предупреждает о новой схеме мошеннических действий, связанной с обменом валют в мессенджерах. Необходимо отметить, что с 1 октября 2024-го по 1 октября 2025-го мошенники украли у пожилых людей 1,5 млрд рублей, при этом 93% атак на них начинались с телефонного разговора. Злоумышленники создают ботов и чаты, предлагая обмен валют по курсам, значительно превышающим официальные. После перевода денег жертвы теряют не только свои средства, но и связь с «обменником», — подчеркнул Щербаченко.

Он рассказал, что недавно 21-летняя женщина перевела около 40 тысяч рублей на счет в мессенджере, предназначенный для обмена рублей на юани. Однако, по словам эксперта, в результате она потеряла все свои деньги и лишилась связи со лжеобменником.

Существует несколько причин, по которым такие схемы работают. Заманчивые курсы ослабляют бдительность пользователей, заставляя их игнорировать потенциальные риски. Анонимность мессенджеров, в свою очередь, создает иллюзию безопасности совершения операции, что делает их более доверчивыми. Кроме того, чаты в соцсетях, особенно мошеннические, не несут никакой ответственности за ваши деньги, — добавил Щербаченко.

Эксперт подчеркнул, что пожилые люди особенно находятся в зоне риска из-за ограниченности опыта в работе с технологиями и финансами. Молодежь, по его словам, также часто проявляет излишнюю доверчивость при использовании мессенджеров. Он отметил, что люди, ищущие выгодные сделки и стремящиеся сэкономить или найти более выгодный курс, могут легко потерять свои деньги.

Мошенничество с обменом валют в мессенджерах — это серьезная угроза, и важно быть бдительными. Используйте только проверенные и лицензированные источники для обмена валюты и всегда сомневайтесь в слишком хороших предложениях, — заключил Щербаченко.

Ранее специалист по кибербезопасности Павел Мизинов заявил, что злоумышленники, представляясь курьерами или сотрудниками маркетплейсов, осуществляют фишинг с целью получения у жертв кодов, содержащихся в СМС-сообщениях. Он подчеркнул, что официальные представители онлайн-платформ не запрашивают подобные данные.

мошенничество
советы
мессенджеры
валюта
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин восхитился устойчивостью России перед санкциями
Путин раскрыл, чем Запад вызывает перенапряжение в мире
«Своих же под убой»: бригады ВСУ сдают войскам РФ координаты друг друга
«Воз и ныне там»: Песков рассказал о сложностях переговоров с Украиной
Путин усомнился в наличии того, кто может управлять миром
Путин одной русской пословицей дал отпор западной гегемонии
Звезда «Бригады» назвала главную формулу счастья
Зумерам дали совет, как не потерять деньги при инвестировании
«Стал чаще выпивать»: комик Позов об алкоголизме
Путин напомнил о двух попытках России вступить в НАТО
Как встать на биржу труда в Санкт-Петербурге: инструкция-2025
«Ставки чрезвычайно высоки»: Путин высказался о ситуации в мире
Итальянское блаженство: что такое граппа и как ее правильно пить
В Госдуме спрогнозировали рост вражды и конфликтов внутри ВСУ
У берегов Флориды обнаружен клад стоимостью $1 млн
В районе ТЦ «Жар-птица» в Нижнем Новгороде произошел пожар
Успенская рассказала, как скрывается от фанатов на улицах
Названы страны, у которых Россия может закупать топливо
Ждал внимания Спилберга: убийца 37 девочек и девушек упивался «величием»
Накопительная часть пенсии: сколько выплатят в 2026 году, как получить
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.