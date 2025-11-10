Экономист перечислил альтернативные способы набрать пенсионные баллы

Россияне могут набрать пенсионные баллы за отпуск по уходу за каждым ребенком до полутора лет, заявил LIFE.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Их начислят максимум за четырех детей и в случае, если родитель в этот период официально нигде не работал. Отдельно баллы зачисляют за уход за ребенком-инвалидом, уточнил эксперт.

Чтобы подать заявление на перерасчет, проверьте свое пенсионное дело через личный кабинет СФР или «Госуслуги». Убедитесь, что перерасчет будет выгоден. Подготовьте паспорт, СНИЛС, свидетельства о рождении детей. Подайте заявление либо через «Госуслуги», либо лично в отделении СФР или МФЦ, — посоветовал Щербаченко.

Экономист добавил, что пенсионные баллы предусмотрены за уход за пожилым человеком старше 80 лет. Они также положены за период пребывания в добровольческом формировании. Наконец, можно просто купить недостающие пенсионные баллы.

Ранее сообщалось, что для получения достойной пенсии по старости требуется ежемесячный доход не менее 229 916 рублей. Аналитики напомнили, что размер страховой пенсии в России напрямую зависит от накопленных пенсионных баллов.