Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 10:33

Экономист перечислил альтернативные способы набрать пенсионные баллы

Экономист Щербаченко: пенсионные баллы начисляют за отпуск по уходу за детьми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне могут набрать пенсионные баллы за отпуск по уходу за каждым ребенком до полутора лет, заявил LIFE.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Их начислят максимум за четырех детей и в случае, если родитель в этот период официально нигде не работал. Отдельно баллы зачисляют за уход за ребенком-инвалидом, уточнил эксперт.

Чтобы подать заявление на перерасчет, проверьте свое пенсионное дело через личный кабинет СФР или «Госуслуги». Убедитесь, что перерасчет будет выгоден. Подготовьте паспорт, СНИЛС, свидетельства о рождении детей. Подайте заявление либо через «Госуслуги», либо лично в отделении СФР или МФЦ, — посоветовал Щербаченко.

Экономист добавил, что пенсионные баллы предусмотрены за уход за пожилым человеком старше 80 лет. Они также положены за период пребывания в добровольческом формировании. Наконец, можно просто купить недостающие пенсионные баллы.

Ранее сообщалось, что для получения достойной пенсии по старости требуется ежемесячный доход не менее 229 916 рублей. Аналитики напомнили, что размер страховой пенсии в России напрямую зависит от накопленных пенсионных баллов.

экономисты
пенсии
общество
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Собчак появилась на публике в прозрачном корсете
В Госдуме назвали главное условие роста производительности труда в России
Королевская семья Британии: новости, Гарри ждет судьба Эндрю?
В ОП РФ назвали главную особенность форума «Сообщество» в 2025 году
Стало известно, представители каких профессий в России довольны работой
В США рассказали, сколько осталось Зеленскому
Вдова убитого Листьева показала редкое фото мужа с покойным Николаевым
Наступление ВС РФ на Харьков 10 ноября: кольцо вокруг Купянска смыкается
Появились детали задержания обвиняемого в подрыве «Северных потоков»
В Казахстане раскрыли, что обсудили Токаев и Мантуров в ходе встречи
Украинские власти раскрыли масштабы проблем с электроэнергией
Шотландский магазин грабят почти каждый день
Автоэксперт объяснил, чем опасны шины с «потерянными» шипами
В Приморском крае тигр украл собаку
СК возбудил уголовное дело об угрозе убийством Ларисе Долиной
Ушел из жизни рекордсмен НБА по количеству матчей в роли тренера
Физрук пытался задушить ребенка в детсаду за баловство
В Совфеде ответили на «отмену» Киевом династии Романовых
Раскрыто, кто стоит за организацией обысков у соратников Зеленского
Считавшаяся погибшей россиянка из Суджи нашлась живой
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.