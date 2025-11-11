Назван новый геополитический союзник США

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о кардинальном изменении характера отношений между Дамаском и Вашингтоном. В интервью американскому телеканалу Fox News политик охарактеризовал республику как перспективного геополитического союзника для Соединенных Штатов.

Мы говорили о возможностях по инвестициям в будущее Сирии и о том, что Сирия больше не воспринимается угрозой безопасности. Теперь это геополитический союзник, — указал политик.

Аш-Шараа сообщил, что в ходе состоявшейся встречи с президентом США Дональдом Трампом обсуждались конкретные возможности для американских капиталовложений в сирийскую экономику. Политик подчеркнул, что Сирия более не рассматривается как угроза международной безопасности, а позиционируется как стратегический партнер.

По мнению президента, страна вступает в новую историческую эпоху, которая будет основана на принципиально иной стратегии взаимодействия с Вашингтоном. Особый инвестиционный интерес представляет разработка газовых месторождений на территории Сирии, которая может стать одним из ключевых направлений двустороннего сотрудничества.

Ранее сообщалось, что США временно сняли санкции с президента САР и министра внутренних дел Анаса Хаттаба. Решение принято в рамках усилий администрации главы Белого дома дать стране шанс на возрождение.