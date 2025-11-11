Врач рассказала, из каких продуктов кальций усваивается хуже всего Педиатр Юнусова: кальций из растительной пищи усваивается хуже, чем из молочной

Организм хуже усваивает кальций из растительных источников, чем из молочных продуктов, заявила NEWS.ru врач-педиатр Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Нилуфар Юнусова. Она подчеркнула необходимость поддержания равновесия в рационе, чтобы избежать дефицита макроэлемента.

Усвоение кальция из растительных продуктов проходит хуже, чем из молочных, из-за присутствия фитатов и оксалатов, связывающих ионы кальция. Поэтому сбалансированный рацион должен включать как животные, так и растительные источники. При правильной термической обработке, таких как варка и ферментация, количество фитатов снижается, и усвоение кальция увеличивается, — пояснила Юнусова.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что осенью и зимой жирная морская рыба является незаменимым источником витамина D3. Эксперты подчеркнули, что, употребляя эти продукты, можно поддержать костную систему и укрепить иммунитет.

Диетолог Наталья Лазуренко ранее заявила, что недостаток витамина D может привести к выводу кальция из костей. По ее словам, при наличии сопутствующих болезней или факторов риска ситуация становится особенно серьезной.