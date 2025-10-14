Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 19:33

Диетолог рассказала, чем опасна нехватка витамина D

Диетолог Лазуренко: дефицит витамина D ослабляет кости и ухудшает иммунитет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Недостаток витамина D может привести к выходу кальция из костей, сообщила врач-диетолог Наталья Лазуренко. По ее словам, при наличии сопутствующих заболеваний или факторов риска ситуация становится особенно опасной, передает RT.

Врач подчеркнула, что витамин D, будучи жирорастворимым, плохо накапливается в организме. Этот витамин важен для поддержания здоровья костной ткани, функционирования опорно-двигательного аппарата, эластичности суставных связок и нормальной работы сердечно-сосудистой системы.

По словам Лазуренко, витамин D играет важную роль в поддержании иммунной системы, улучшении состояния кожи, ногтей и волос, а также оказывает влияние на зрение. Он также необходим для нормального синтеза половых гормонов. Его можно получить из различных продуктов питания, включая морепродукты. Особенно богаты этим витамином рыба и печень трески.

Ранее сообщалось, что дефицит витаминов может проявляться через различные неспецифические симптомы, которые легко спутать с обычной усталостью. Важно обращать внимание на сигналы организма, чтобы своевременно принять меры. Среди них выделяют кровоточивость десен, трещины в уголках рта и частые синяки.

витамин D
диетологи
здоровье
кости
