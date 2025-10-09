Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 20:49

Ваш организм кричит о помощи: эти странные симптомы говорят о нехватке витаминов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дефицит витаминов часто проявляется неспецифическими симптомами, которые легко спутать с обычной усталостью. Организм посылает сигналы, указывающие на нехватку важных элементов. Распознавание этих признаков помогает своевременно принять меры.

К неочевидным признакам относится повышенная кровоточивость десен, которая может свидетельствовать о недостатке витамина C. Появление трещин в уголках рта часто связано с дефицитом витаминов группы B. Ломкость волос и ногтей может указывать на нехватку биотина и цинка. Частые синяки без видимых причин иногда говорят о недостатке витамина K. Постоянное ощущение холода в конечностях может быть связано с нехваткой железа и витамина B12. Плохая адаптация зрения к темноте часто свидетельствует о дефиците витамина A. Мышечные судороги и спазмы могут указывать на недостаток магния и кальция. Потеря вкусовых ощущений иногда связана с дефицитом цинка. Хроническая усталость и апатия могут быть признаками нехватки витамина D. Появление перхоти и сухости кожи головы часто связано с недостатком омега-3 кислот.

При сохранении симптомов рекомендуется обратиться к врачу для точной диагностики. Сбалансированное питание помогает предотвратить развитие витаминной недостаточности.

Ранее также сообщалось о важной привычке, которая улучшит ваше здоровье. Просто делайте это по утрам и почувствуете положительные изменения.

