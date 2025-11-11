Военэксперт ответил, на каких целях стоит сосредоточиться российской армии

Вооруженным силам России необходимо уничтожить портовую инфраструктуру Украины, заявил NEWS.ru военэксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, это приведет к дальнейшему ухудшению логистической ситуации для ВСУ.

Нужно выводить из строя портовую инфраструктуру Украины, как мы работаем сейчас по железнодорожным депо, в которых находятся тепловозы. Электровозы уже использовать нельзя из-за того, что мы вывели из строя подстанции. Это затрудняет подвоз войск, боеприпасов и техники непосредственно в район ведения боевых действий в Донбассе и переброску резервов. Это очень позитивные моменты, которые сейчас хорошо просматриваются, — пояснил Кнутов.

Он подчеркнул, что применяемые российскими войсками новые тактические методы имеют ключевое значение, поскольку Украина только формирует свою систему противовоздушной обороны. По его словам, как только ВС РФ изменяют тактику, новая система ПВО ВСУ оказывается неэффективной.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные нанесли удары по украинским объектам энергетики, которые связаны с военно-промышленным комплексом украинской армии. По данным ведомства, атаки были осуществлены с использованием авиации, беспилотников и ракет.