Ссоры с Кудрявцевой, сольная карьера, слова об СВО: как живет Катя Гордон

Юрист Екатерина Гордон недавно сообщила, что намерена развивать сольную карьеру. Что об этом известно, что она рассказала о ссорах с подругой и коллегой по группе «ЗаVисть» Валерией Кудрявцевой, говорила ли она об СВО?

Что известно о карьере Гордон как певицы

Несколько месяцев назад Кудрявцева и Гордон представили свою музыкальную группу «ЗаVисть». Событие прошло в одном из престижных ресторанов Москвы, где собрались их известные коллеги и друзья.

Как пишет издание, недавно в интернете появились слухи о том, что две близкие подруги поссорились. А на днях Гордон заявила о своем намерении начать сольную карьеру.

Однако поющий юрист заверила, что группа «ЗаVисть» вовсе не прекращает свое существование, но она теперь намерена развиваться еще и как сольная исполнительница.

«Дело в том, что я разместила ролик, после которого многие сделали выводы, что группе „Зависть“ кирдык, я Леру бросила и буду заниматься только собой. Нет, враки. Наш с Лерой проект в силе, он шутливый и коммерческий, я туда пишу весь материал, продюсирует его Таня Тур. В декабре у нас состоится большой сольный концерт в Москве. Но помимо этого я решила серьезно заняться сольной карьерой. Раньше я это делала походя, между судами. Теперь же мой более сложный поп-рок материал выходит стабильно, профессионально, и тоже будет большой сольник, а скоро выходит трек „Океаны“», — сказала Гордон.

Екатерина признает, что между ней и Кудрявцевой иногда возникают мелкие разногласия, но все они всегда заканчиваются примирением.

«Враки кругом. Мы все эти годы дружим, ругаемся раз в день, миримся раз в день, это суть наших отношений на протяжении 10 лет. Но мы дружим и вместе делаем проект. Если разругаемся серьезно, концертов точно не будет, мы прекратим любое взаимодействие. Это не тот человек, ссору с которым можно утаить. Так что с Лерой „терпим“ друг друга дальше», — призналась Гордон.

Чем прославилась Катя Гордон, личная жизнь

Екатерина Гордон появилась на свет 19 октября 1980 года в Москве. С начала 2000-х она начала свою карьеру на ведущих радиостанциях страны.

Гордон выступала в роли ведущей нескольких телевизионных проектов. В качестве режиссера и сценариста она создала короткометражный фильм «Море волнуется раз…» в 2005 году. Также она снималась в сериале «Фотограф» (2008) и молодежной мелодраме «Пикап: Съем без правил» (2009).

В 2009 году создала музыкальную поп-рок-группу Blondrock. Гордон является автором песен, которые исполняли Ани Лорак, Григорий Лепс, Михаил Галустян, Дмитрий Колдун, Анжелика Агурбаш и другие. В 2013 году получила две статуэтки церемонии «Золотой Граммофон» — как автор музыки и текста песни «Забирай рай» в исполнении Лорак и за соавторство в создании песни «Уходи по-английски» в исполнении Лепса и Лорак. Также Екатерина — автор ряда книг.

В 2013 году Гордон создала комнату юридической и психологической помощи Saferoom. В 2015 году организовала «Агентство оптимальных юридических решений», специализирующееся на публичных громких делах. С 2017 года юридическая компания Гордон работает под торговой маркой «Гордон и сыновья», которая представляла интересы многих знаменитостей.

27 декабря 2017 года на выборах президента России Гордон выдвинулась кандидатом от Партии добрых дел, но вскоре отказалась от участия. В июне 2021 года на съезде партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Екатерина была выдвинута кандидатом в депутаты Государственной думы по Серпуховскому одномандатному избирательному округу, однако за несколько дней до выборов, 13 сентября, сняла свою кандидатуру.

С 2000 по 2006 год состояла в браке с актером и телеведущим Александром Гордоном. В 2011 и 2013 годах Гордон дважды выходила замуж за адвоката Сергея Жорина. С января 2022 года состоит в браке с бизнесменом Виктором Хархалисом.

У Гордон двое сыновей: Даниил 2012 года рождения и Серафим, который появился на свет в 2017 году.

Что Гордон говорила об СВО и украинцах

В октябре 2022 года Гордон обратилась к украинским звездам шоу-бизнеса и публичным личностям через свой Telegram-канал, выразив недовольство их действиями. Она подчеркнула, что они разжигают ненависть к русским, не делая различий между теми, кто поддерживает спецоперацию, и теми, кто покинул страну, выражая свой протест.

«Вам отчего-то важно марать всех русских. А разве это не нацизм? Ваши официальные лица призывают закрывать всем русским въезд, выгонять из школ детей. Зачем вы из сочувствующих вам сами создаете армию против вас? Большинство русских, армян, киргизов никогда не порадуются смерти ребенка. Пропаганда вам навязала свой иллюзорный идеал свободы при распроданной, абсолютно зависимой стране», — написала юрист в Telegram-канале «Президент Гордон».

30 апреля текущего года Гордон прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киеву нужна победа в конфликте с Россией для вхождения в состав НАТО.

«Зеленский хочет привести Украину в НАТО ценой истребления всей нации», — указала телеведущая.

