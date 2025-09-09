Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 20:25

Кудрявцева и Гордон исполнили песню на презентации своей группы «ЗаVисть»

Лера Кудрявцева Лера Кудрявцева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Телеведущая Лера Кудрявцева и юрист Екатерина Гордон исполнили песню «Дамы за 30» на презентации своего музыкального коллектива «ЗаVисть», передает корреспондент NEWS.ru. Девушки облачились в одинаковые строгие костюмы с пиджаками, рубашками и галстуками.

Ранее Кудрявцева рассказала, что создала музыкальную группу с Гордон в коммерческих целях. Она призналась, что хочет выступать на корпоративах вместе с подругой и получать за это деньги.

До этого Кудрявцева и ее муж, хоккеист Игорь Макаров, появились на линейке у дочери-первоклассницы. Знаменитость опубликовала пост с мероприятия в честь 1 Сентября. Супруги появились на событии вместе после публичного скандала.

Кроме того, телеведущая опубликовала кадры с подготовкой дочери к первому классу. Семилетняя Мария снялась в ролике ко Дню знаний, где была наряжена к празднику. Кудрявцева обратилась к подписчикам и спросила, готовы ли они к новому учебному году.

