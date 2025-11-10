Личная жизнь, карьера, революция на ТНТ: Тине Канделаки — 50

В понедельник, 10 ноября, телеведущей Тине Канделаки исполняется 50 лет. Чем журналистка занимается сейчас, что известно о ее личной жизни и скандалах с коллегами?

Биография Тины Канделаки

Канделаки появилась на свет 10 ноября 1975 года в семье экономиста Гиви Шалвовича и врача-нарколога Эльвиры Георгиевны. Будущая телезвезда была отличницей и поступила в медицинский институт. После получения диплома врача Тина могла бы стать хирургом, но это не было ее призванием.

Она убедилась в этом еще на первом курсе, когда ей предложили пройти кастинг на грузинский телеканал. Несмотря на то что Тина не знала грузинского языка, ее взяли на работу телеведущей, и ей пришлось срочно его осваивать.

Первый опыт в медицинской сфере убедил девушку, что эта профессия не для нее. Поэтому она решила сменить направление и поступила на факультет журналистики. Погрузившись в дело, которое ей действительно нравилось, в 1995 году она переехала в Москву и быстро добилась успеха. Девушку приглашали на работу ведущие телеканалы и радиостанции страны, среди которых были «Серебряный дождь», «Муз-ТВ», «ТВЦ», «ТВ-6» и многие другие. Настоящий триумф пришел к ней, когда она начала сотрудничество с телеканалом СТС. Сначала она вела программу «Детали», а затем стала ведущей популярной телеигры «Самый умный».

Слава не заставила себя долго ждать, как и первая награда — в 2006 году Тина получила премию «ТЭФИ» за лучшее ведение ток-шоу.

Амбициозная Канделаки, собрав множество телевизионных наград, попробовала себя в литературе. На ее счету несколько книг о красоте и уходе за собой. В 2015 году она стала генпродюсером «Матч ТВ». В 2021 году Канделаки ушла с этой должности, но на повышение — на пост замгендиректора холдинга «Газпроммедиа», где курировала ТНТ, ТВ-3 и «Пятницу!».

В 2022 году Канделаки полностью посвятила себя «ТНТ», заняв должность исполняющей обязанности директора после ухода Романа Петренко. Она открыто заявила о своих амбициозных планах и сразу же закрыла несколько проектов, которые считала слишком развлекательными. Среди них оказались шоу «Импровизация», «Студия Союз», «Где Логика» и «Двое на миллион».

Канделаки обосновала свое решение низкими рейтингами этих передач и тем, что сейчас не подходящее время для такого контента. Благодаря ее усилиям, большая часть эфирного времени на канале теперь отведена сериалам.

Как сложилась личная жизнь Тины Канделаки

Тина Канделаки была замужем два раза. С первым супругом, бизнесменом Андреем Кондрахиным, она развелась спустя 11 лет совместной жизни в 2010 году. У пары есть дочь Мелания и сын Леонтий. Наследник телеведущей в 2024 году принимал участие в проекте «Новая фабрика звезд», но покинул шоу по итогам второго эпизода, бросив микрофон на сцену.

На настоящий момент Тина Канделаки состоит в браке с медиаменеджером Василием Бровко, который моложе ее на 12 лет. В 2023 году телеведущая стала матерью в третий раз.

«Я счастливая многодетная мама и любимая жена — и этим все сказано», — говорила она.

В каких скандалах была замечена Тина Канделаки

Тина Канделаки и журналистка Ксения Собчак дружили в середине 2000-х годов, но со временем их пути разошлись. В интервью Надежде Стрелец телеведущая призналась, что Собчак обиделась на нее из-за того, что она общалась с ее мужчиной. Сама Канделаки оборвала дружбу после «разочарования» и «потери доверия».

«Сидим разговариваем, на телефоны не отвлекаемся. Но потом мне приходит СМС по поводу Сережи о том, что я себя очень неправильно, некрасиво веду, зная, что они встречаются. То есть якобы я мучу с Капковым», — вспомнила она.

Ведущие часто публикуют посты в соцсетях, посвященные друг другу. Собчак с иронией комментирует образы коллеги, а Канделаки указывает на несоответствия в ее словах. В частности, она выложила фото ее израильского паспорта и напомнила цитаты, в которых Собчак отрицала наличие гражданства другой страны.

Чем сейчас занимается Канделаки

Тина Канделаки в настоящее время продолжает исполнять обязанности заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа», а также является директором телеканала ТНТ.

В июле Служба безопасности Украины во второй раз с 2022 года объявила Канделаки в розыск. Телеведущей предъявили обвинения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Канделаки поддерживает проведение спецоперации. После того как телеведущая обозначила свою позицию, она столкнулась с критикой, в том числе от участников шоу «Самый умный». В ответ она заявила, что они стали жертвами информационной войны.

«Будучи гражданкой России, я выбираю честь и достоинство. Для меня неприемлемо ни оскорблять ее, ни стесняться своей принадлежности к ней, ни бояться заявлять о своем гражданстве», — отметила Канделаки.

Читайте также:

Экстренная госпитализация, арест, крах карьеры: как сейчас живет Монеточка

Завершение карьеры, интимные фото, пластика, где сейчас Анна Асти

Биография, карьера, смерть: как жил народный артист России Владимир Симонов