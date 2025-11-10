Экстренная госпитализация, арест, крах карьеры: как сейчас живет Монеточка

Певицу Монеточку (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) экстренно госпитализировали прямо во время ее концерта в Риге. Что об этом известно, как артистка живет сейчас?

Что известно о самочувствии Монеточки

Как сообщает Telegram-канал Mash, Монеточку госпитализировали во время концерта в Риге — прямо на сцене у певицы начался отек Квинке.

«Выступление пришлось срочно остановить: артистка начала задыхаться и не смогла продолжить шоу. В больнице Лизе сделали уколы, сейчас она дышит нормально, но признается, что пока слабо соображает», — говорится в посте.

Telegram-канал SHOT пишет, что после того, как к залу подъехала скорая помощь, зрители около часа ждали, продолжится ли концерт.

«После часа ожидания вышли музыканты группы и сообщили, что продолжения не будет. В больнице Монеточке сделали уколы. Сейчас она находится в удовлетворительном состоянии», — пишет канал.

Как сейчас живет Монеточка

Монеточка в марте 2022 года вместе с супругом переехала жить в Вильнюс. После начала спецоперации артистка и рэпер Noize MC (Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) провели тур по Европе с серией благотворительных концертов в поддержку украинских беженцев.

Монеточка продолжает творить за пределами России. В сентябре 2024 года на певицу завели уголовное дело за несоблюдение обязанностей иноагента. Через месяц ее объявили в розыск в стране. По словам артистки, это существенно осложнило ее жизнь за границей. Из-за статуса разыскиваемого она потеряла возможность выступать в некоторых странах, популярных среди русскоязычной аудитории.

Недавно исполнительница призналась, что жить в эмиграции оказалось очень тяжело. Она надеется, что вместе с детьми сможет приехать на родину.

27 октября Басманный суд Москвы заочно арестовал артистку по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Она публиковала в соцсетях посты без маркировки с указанием своего статуса, за что ранее ее уже привлекали к административной ответственности. Расследование уголовного дела в отношении певицы находится на контроле в прокуратуре.

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко считает что Гырдымова рискует скоро остаться без концертов. По его мнению, артистка столкнется с серьезными проблемами из-за сокращения географии возможных гастролей.

«Я думаю, что история с Монеточкой, ее концертами и гастрольной деятельностью продлится недолгое время. Ее зритель — русскоязычная аудитория, а страны, где обитает большое количество русскоязычных граждан, потихонечку отказываются от токсичных артистов. Монеточке просто негде будет выступать. Со временем она свернет свою концертно-гастрольную деятельность и займется чем-то другим. Тем более организаторам нерентабельно обеспечивать ее райдер и выступления. Опять же, будут проблемы с продажами билетов из-за запрета въезда в некоторые страны, и ее творчество потихоньку угаснет», — пояснил Рудченко.

