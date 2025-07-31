«Шерше ля фам»: Украину высмеяли за объявление Канделаки в розыск

Объявление директора телеканала ТНТ Тины Канделаки в розыск на Украине является абсурдом, заявила в Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. Она пошутила, что подобные действия можно расценивать как операцию «Шерше ля фам» в исполнении Киева.

В розыск они ее объявляют повторно с 2022 года. Операция «Шерше ля фам» в исполнении киевского режима, — подчеркнула дипломат.

Служба безопасности Украины объявила Канделаки в розыск 31 июля. Как следует из базы данных ведомства, обвинения ей были предъявлены еще в марте 2022 года по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины». Также данные телеведущей были внесены на сайт «Миротворец» за посещение Крыма и поддержку политики России.

До этого стало известно, что СБУ объявила в розыск 29 российских губернаторов. Шестеро из них попали в базу в 2025 году. В списке значатся в том числе главы ДНР, ЛНР, Крыма, Чечни, Башкирии, Ямало-Ненецкого автономного округа, Томской, Ленинградской областей и других субъектов.