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31 июля 2025 в 06:44

Известная российская телеведущая разыскивается на Украине

Служба безопасности Украины объявила в розыск телеведущую Тину Канделаки

Тина Канделаки Тина Канделаки Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа» Тина Канделаки объявлена в розыск украинской Службой безопасности. Как следует из базы данных СБУ, обвинения ей были предъявлены еще в марте 2022 года по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины», пишет ТАСС.

Канделаки фигурирует в украинских «санкционных списках» с 2017 года. Ее данные были внесены на сайт «Миротворец» за посещение Крыма и поддержку политики России.

Канделаки находится в розыске на Украине с марта 2022 года. Ей предъявлены обвинения в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, — подтверждают источники.

Ранее сообщалось, что российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) попал в перечень лиц, которые, по мнению украинских властей, представляют угрозу национальной безопасности страны. Соответствующие данные содержатся в документах украинского ведомства. Помимо этого, музыкант был добавлен в базу сайта «Миротворец», известного публикацией персональных данных тех, кого Киев считает «угрозой».

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