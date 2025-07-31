Известная российская телеведущая разыскивается на Украине

Заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа» Тина Канделаки объявлена в розыск украинской Службой безопасности. Как следует из базы данных СБУ, обвинения ей были предъявлены еще в марте 2022 года по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины», пишет ТАСС.

Канделаки фигурирует в украинских «санкционных списках» с 2017 года. Ее данные были внесены на сайт «Миротворец» за посещение Крыма и поддержку политики России.

Канделаки находится в розыске на Украине с марта 2022 года. Ей предъявлены обвинения в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, — подтверждают источники.

Ранее сообщалось, что российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) попал в перечень лиц, которые, по мнению украинских властей, представляют угрозу национальной безопасности страны. Соответствующие данные содержатся в документах украинского ведомства. Помимо этого, музыкант был добавлен в базу сайта «Миротворец», известного публикацией персональных данных тех, кого Киев считает «угрозой».