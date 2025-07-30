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30 июля 2025 в 10:24

Названо количество объявленных СБУ в розыск губернаторов регионов России

СБУ объявила в розыск 29 российских губернаторов

СБУ СБУ Фото: Социальные сети

Служба безопасности Украины объявила в розыск 29 российских губернаторов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные украинских органов власти. Шестеро из них попали в базу СБУ в 2025 году. В списке значатся главы ДНР, ЛНР, Крыма и новых регионов, а также руководители ряда субъектов России, включая Чечню, Башкирию, Ямало-Ненецкий автономный округ, Томскую, Омскую, Нижегородскую, Ленинградскую и другие области.

Первыми в список попали глава ДНР Денис Пушилин и глава Крыма Сергей Аксенов — они были внесены в перечень в 2014 году. В 2022 году в розыске оказались глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Республики Алтай Андрей Турчак. Также в список разыскиваемых попал временно исполнявший обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

В 2023–2024 годах к ним присоединились глава Башкирии Радий Хабиров, губернатор Тверской области Игорь Руденя, глава Северной Осетии Сергей Меняйло, губернаторы Ярославской и Ульяновской областей Михаил Евраев и Алексей Русских.

В 2025 году база пополнилась фамилиями губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, врио главы Свердловской области Дениса Паслера, губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, главы Смоленской области Василия Анохина, врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, губернаторов Мурманской и Калужской областей Андрея Чибиса и Владислава Шапши, а также главы Забайкалья Александра Осипова.

Ранее стало известно, что гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников усилил меры безопасности после того, как СБУ объявила его в розыск в январе 2025-го, в том числе нанял больше охраны. Украинские власти обвиняют журналиста в поддержке СВО и посещении новых регионов России.

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