Завершение карьеры, интимные фото, пластика, где сейчас Анна Асти

В Сети заговорили о том, что певица Анна Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) может завершить свою профессиональную карьеру на сцене. Правда ли это, что известно о жизни артистки?

Правда ли, что Асти может завершить карьеру

Источники рассказали, что артистка отдаляется от шоу-бизнеса, постепенно утрачивая интерес к творчеству. Собеседники отметили, что звезда решила посвятить себя сельской жизни, предпочитая спокойную и умиротворяющую атмосферу.

Коллеги выражают опасения, что такой уход из профессиональной среды может привести к окончательному завершению карьеры певицы.

«Постоянно рассказывает, как хорошо ей в деревне с животными. Превратилась в колхозницу. Мне кажется, она доиграется, что о ней все просто забудут», — рассказал источник.

Сама артистка данную информацию не комментировала. В настоящее время она, как пишет «Газета.Ru», входит в тройку самых востребованных звезд на корпоративах — ее гонорары за выступления доходят до 9,5 млн рублей.

Какие пластические операции делала Асти

Александр Катков, хирург, в интервью порталу «Страсти» высказал предположение, что Асти могла прибегнуть к ринопластике.

«Специалисты постарались на славу: нос Анны выглядит изящно и утонченно, но от своей первоначальной формы существенно не отличается, просто кончик стал немного уже и тоньше», — заявил он.

Вдобавок медик подчеркнул, что знаменитость удалила комки Биша (операция, направленная на изменение формы щек и скул путем удаления части жировых телец щеки) и увеличила углы нижней челюсти: «Овал лица стал более вытянутым, а щеки — незаметными. Также помогла контурная пластика лица, филлеры сделали скулы более выразительными».

Сама певица и не скрывала, что обращалась к специалистам. Так, по ее словам, она уменьшила нос, изменила форму бровей, увеличивала губы.

«Губешки — сто раз, верхнюю, пока не сделали естественную, альтеру, массажи, углы челюсти, чтобы избавиться от подбородка. Но они потом поплыли, и стало еще хуже, так что я сейчас на минималках: расколола все на фиг, кроме губ», — сообщала Анна в 2021 году.

Что известно о слитых в Сеть фото Асти

8 декабря прошлого года в интернете появились фотографии, на которых Анна предстала в обнаженном виде. Эти изображения были распространены на различных форумах и в Telegram-каналах. Кроме того, вместе с фотографиями в сеть попало видео, на котором запечатлен половой акт мужчины и женщины, чьи лица не видны. Певица заявила, что это видео не принадлежит ей, но подлинность фотографий она подтвердила.

Артистка назвала произошедшее грубым нарушением ее частной жизни и попыткой подорвать ее репутацию. Исполнительница уточнила, что последние полгода жила в «настоящем кошмаре» — с июля она с мужем Стасом Юркиным подвергалась шантажу, с пары требовали большую сумму денег. Ее размер Анна не огласила.

«Все фотоматериалы предназначались исключительно для моего супруга, и да, у нас есть личная интимная жизнь», — добавила артистка.

По ее словам, она и ее муж сейчас в порядке и они вместе преодолевают это испытание. Дзюба попросила об уважении к их приватности и о прекращении распространения украденных материалов.

Певицу поддержала телеведущая Лера Кудрявцева. Она отметила, что «ничего такого» не видит в фотографиях артистки.

«На фото Аня с красивой фигурой, видео тоже норм, радуемся, что есть интимная жизнь, молодец! Поэтому порадуемся за красивую Аню», — написала она.

В конце поста Кудрявцева обратилась к Анне, призвав ее не обращать внимания на ситуацию и не переживать.

Из-за чего Асти на время «отменили» в РФ

Асти выпустила хит «Царица» летом 2023 года, а зимой стала одной из гостей «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. После того как кадры с мероприятия попали в Сеть, у Анны начались проблемы в карьере. Артистка столкнулась с отменой концертов.

Общественники вспомнили, что Асти никак не высказывалась об СВО, хотя получила помимо украинского еще и российское гражданство. Они требовали лишить ее паспорта РФ.

У созданного в 2023 году лейбла Асти «Феникс Мьюзик» возникли проблемы после «голой» вечеринки. СМИ писали, что у фирмы образовался долг в несколько миллионов.

Гонорары за выступления Асти снизились: вместо 10 млн рублей за концерт она просила уже 7 млн. Асти уехала из России на время. Весной 2024-го появилась информация о ее возвращении в страну и возобновлении выступлений. Также Анна открыла благотворительный фонд «Феникс».

Читайте также:

Пятеро детей, уход из театра, карьера: где сейчас Глафира Тарханова

Биография, карьера, смерть: как жил народный артист России Владимир Симонов

Умер народный артист РФ Владимир Симонов: причина смерти, последние дни