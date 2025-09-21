«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 14:27

Этот цветок засыплет клумбу бутонами, похожими на лилии: посадите осенью и спите спокойно

Лилейник (Hemerocallis) — единственный многолетник, который при осенней посадке (сентябрь — октябрь) гарантированно переживает даже самые суровые российские зимы. Этот цветок выдержит морозы и засыплет клумбу бутонами.

Его секрет — мощная корневая система, уходящая на глубину до 1,5 метра, и способность клеток вырабатывать природный «антифриз», предотвращающий замерзание. Посадка проста: выкопайте яму 40×40 см, добавьте горсть песка для дренажа, поместите деленку с веером листьев, не заглубляя корневую шейку. Полейте и замульчируйте торфом.

Весной лилейник тронется в рост одним из первых, а летом порадует крупными цветами, похожими на лилии, всех оттенков — от лимонного до пурпурного. Он не требует укрытия, растет на любых почвах и цветет десятилетиями без пересадки. Посади осенью и спи спокойно.

Ранее был назван многолетник, который радует цветом 8 месяцев без перерыва: не спит даже зимой.

