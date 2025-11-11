Небензя констатировал, что Запад осознал один важный факт насчет России Небензя: Запад уже осознает, что не нанесет поражение России с помощью Украины

Коллективный Запад пытается с помощью Украины нанести урон России, но уже начинает осознавать невозможность своей затеи, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, которые приводит РИА Новости, западные государства видят в Киеве лишь оружие против Москвы.

И это конфликт даже не столько с Украиной, сколько с Западом как таковым, для которого Украина просто орудие, — подчеркнул он.

Также Небензя указал, что Украина хотела бы вернуться к границам 1991 года. По его мнению, эти планы нереалистичны. Он также добавил, что о серьезности намерений Киева будут свидетельствовать прекращение мобилизации и демобилизация. Именно это, по его словам, Украина должна показать на переговорах с Россией.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что предложение экс-президента Финляндии Саули Ниинисте о переговорах с Москвой уже не спасет Европу, так как новые центры силы уже не хотят вести дела с приходящим в упадок Евросоюзом. По его словам, в ЕС считали, что конфронтация с Россией прибавит им «веса» на мировой арене, однако на деле все случилось наоборот.