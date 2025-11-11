Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Минстрой ввел новую форму отчетности для управляющих компаний

Минстрой утвердил обновленную форму отчетности для управляющих компаний, товариществ собственников жилья и жилищных кооперативов, передают «Известия». Теперь этим организациям необходимо будет детально информировать жильцов о структуре стоимости коммунальных услуг.

В соответствии с новым регламентом, управляющие компании будут обязаны публиковать данные о том, как используются собранные средства. Это включает информацию о доходах от аренды общего имущества, а также о том, на что эти средства расходуются. Кроме того, необходимо будет указывать стоимость приобретения коммунальных ресурсов и цену их предоставления жильцам.

Отчеты должны ежегодно публиковаться в первом квартале. Согласно мнению Минстроя, новая форма отчетности улучшит прозрачность работы управляющих организаций и даст собственникам жилья возможность отслеживать возможные нарушения.

Ранее Минстрой разработал законопроект о переходе на электронные квитанции за жилищно-коммунальные услуги. Согласно инициативе, оплата ЖКУ по всей стране будет возможна через портал госуслуг и систему ГИС ЖКХ. Пилотный проект по цифровым квитанциям тестируется в Московской области. Переход на электронные платежные документы будет постепенным, и жители смогут подключаться к новой системе по своему желанию.

