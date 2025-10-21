По всей России хотят ввести электронные «платежки» за услуги ЖКХ Минстрой предложил ввести по всей России электронные квитанции за услуги ЖКХ

Минстрой России разработал законопроект о повсеместном переходе на электронные квитанции за жилищно-коммунальные услуги, сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ ведомства. Согласно инициативе, предоставление таких квитанций будет считаться равносильным доставке на бумажном носителе.

Предоставление платежных документов в электронной форме указанным способом будет считаться надлежащей доставкой платежного документа потребителю, так же как его доставка на бумажном носителе, — говорится в пояснительной записке.

Согласно инициативе, оплачивать ЖКУ по всей стране можно будет через портал госуслуг и систему ГИС ЖКХ. В этом году пилотный проект по цифровым квитанциям уже тестируется в Московской области. Как пояснили в Минстрое, переход на электронные платежные документы будет постепенным. Коммунальные организации смогут переходить на новую систему по мере готовности, а жители — подключаться к ней по своему желанию.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что, согласно прогнозу Минэкономразвития, тарифы на ЖКУ вырастут в 2026 году в среднем по стране на 9,8%. При этом в отдельных регионах эта цифра может сильно отличаться.