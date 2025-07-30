Райффайзен в России попал под миллиардный удар Райффайзенбанк заявил об убытке в €861 млн из-за суда в России

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) опубликовала отчетность, согласно которой ее российское подразделение по итогам второго квартала 2025 года показало чистый убыток в размере €861 млн (примерно 81 млрд рублей). Этот показатель резко контрастирует с результатами предыдущего квартала, когда прибыль российского бизнеса группы составила €425 млн (40 млрд рублей). Таким образом рост показателя составил почти 31%.

Резкое ухудшение финансовых показателей связано с судебным процессом между МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» (российский совладелец строительного концерна Strabag) и группой Raiffeisen. В связи с этим разбирательством банк был вынужден сформировать дополнительные резервы на сумму €1,2 млрд (113 млрд рублей) для покрытия потенциальных убытков по иску.

По данным Центробанка России, за первые шесть месяцев текущего года количество жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов увеличилось на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно значительно — на 28,6% — выросло число обращений, связанных с деятельностью банков.

В свою очередь Сбербанк скорректировал свои ожидания относительно роста кредитного портфеля. Как следует из презентации банка, розничное кредитование (выдача займов физическим лицам) теперь прогнозируется на нулевом уровне, тогда как в апреле ожидался рост на 5%.