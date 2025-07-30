Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 13:05

Райффайзен в России попал под миллиардный удар

Райффайзенбанк заявил об убытке в €861 млн из-за суда в России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) опубликовала отчетность, согласно которой ее российское подразделение по итогам второго квартала 2025 года показало чистый убыток в размере €861 млн (примерно 81 млрд рублей). Этот показатель резко контрастирует с результатами предыдущего квартала, когда прибыль российского бизнеса группы составила €425 млн (40 млрд рублей). Таким образом рост показателя составил почти 31%.

Резкое ухудшение финансовых показателей связано с судебным процессом между МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» (российский совладелец строительного концерна Strabag) и группой Raiffeisen. В связи с этим разбирательством банк был вынужден сформировать дополнительные резервы на сумму €1,2 млрд (113 млрд рублей) для покрытия потенциальных убытков по иску.

По данным Центробанка России, за первые шесть месяцев текущего года количество жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов увеличилось на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно значительно — на 28,6% — выросло число обращений, связанных с деятельностью банков.

В свою очередь Сбербанк скорректировал свои ожидания относительно роста кредитного портфеля. Как следует из презентации банка, розничное кредитование (выдача займов физическим лицам) теперь прогнозируется на нулевом уровне, тогда как в апреле ожидался рост на 5%.

райффайзенбанк
банки
отчетность
экономика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бизнесу дали совет, как избежать взломов наподобие «Аэрофлота»
«Запрограммированные капсулы смерти»: автоэксперт о китайских грузовиках
Одна ошибка на дороге привела к гибели трех человек
Тело россиянина с мешком на голове и заклеенным ртом нашли в лесу в Турции
Пенсионер не заметил проволоку в животе и проходил с ней две недели
В ГД высказались о сделке по переоформлению квартиры Глуховского на мать
Известный тренер призвал установить бюст Акинфеева у стадиона ЦСКА
Мужа весом 180 кг подбросило, как пушинку: жители Камчатки о землетрясении
Фитнес-сообщество попросило Мишустина облегчить работу самозанятых
Россиянин получил 14 лет колонии за помощь ВСУ
Панде Диндин устроили пышный праздник по случаю дня рождения
Мужчину весом 180 кг подбросило вверх во время землетрясения на Камчатке
Max стал обязательным для подписания документов через электронную подпись
Повышение тарифов ЖКХ в одном из регионов России признали незаконным
Литва начала подготовку инструкторов на случай войны
Премьер Польши сделал неожиданное заявление о противостоянии Москвы и Киева
Силовики нагрянули с обысками в здание Минобрнауки Ингушетии
Депутат резко ответил на идею мэра Львова обменять останки советских воинов
Прибыль одного из известнейших автоконцернов упала более чем в два раза
В Госдуме поставили Санду на место после выпада в адрес России
Дальше
Самое популярное
Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
Общество

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.