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29 июля 2025 в 19:26

Количество жалоб россиян на банки возросло

ЦБ: количество жалоб на банки со стороны россиян выросло на 29%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество жалоб в Центробанк РФ от потребителей финансовых услуг и инвесторов за первое полугодие нынешнего года возросло на 18,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, говорится на сайте регулятора. По словам представителей ЦБ, число жалоб на банки увеличилось на 28,6%.

За шесть месяцев 2025 года жалоб в Банк России от потребителей финансовых услуг и инвесторов стало больше на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года. Всего поступило 182,4 тысячи жалоб. Жалобы на банки выросли на 28,6%, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о возрастании количества случаев блокировок банками средств на картах россиян. По словам большого количества пользователей финансовых организаций, в некоторых случая деньги удерживаются на срок 30 дней или даже больше. К примеру, средства клиентов мультибанковского сервиса «МТС Деньги» были заблокированы на несколько месяцев. В двух случаях произошло удержание финансов сроком на полгода. С похожей ситуацией столкнулись и клиенты ВТБ, а также Газпромбанка.

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