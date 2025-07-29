Количество жалоб россиян на банки возросло

Количество жалоб в Центробанк РФ от потребителей финансовых услуг и инвесторов за первое полугодие нынешнего года возросло на 18,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, говорится на сайте регулятора. По словам представителей ЦБ, число жалоб на банки увеличилось на 28,6%.

За шесть месяцев 2025 года жалоб в Банк России от потребителей финансовых услуг и инвесторов стало больше на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года. Всего поступило 182,4 тысячи жалоб. Жалобы на банки выросли на 28,6%, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о возрастании количества случаев блокировок банками средств на картах россиян. По словам большого количества пользователей финансовых организаций, в некоторых случая деньги удерживаются на срок 30 дней или даже больше. К примеру, средства клиентов мультибанковского сервиса «МТС Деньги» были заблокированы на несколько месяцев. В двух случаях произошло удержание финансов сроком на полгода. С похожей ситуацией столкнулись и клиенты ВТБ, а также Газпромбанка.