Посол Алипов назвал условие для завершения СВО на Украине уже завтра Посол Алипов счел условием завершения конфликта на Украине диалог ЕС с Россией

Спецоперация ВС России на Украине могла бы «закончиться уже завтра», если бы ЕС и НАТО вели диалог с Кремлем, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов. По его словам, которые приводит агентство Press Trust of India, достижению мира на Украине мешает «антироссийский крестовый поход» Европы.

До этого председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что предложение экс-президента Финляндии Саули Ниинисте о переговорах с Москвой уже не спасет Европу, так как новые центры силы уже не хотят вести дела с приходящим в упадок Евросоюзом. По его словам, в ЕС считали, что конфронтация с Россией прибавит им «веса» на мировой арене, однако на деле все случилось наоборот.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в урегулировании конфликта на Украине наблюдается определенный прогресс, хотя он остается непростым для разрешения. Американский дипломат отметил необходимость дальнейшей работы по выработке протоколов безопасности для Киева.